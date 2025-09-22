Data Engineer - Malmö/Lund
Rasulson Consulting AB / Elektronikjobb / Lund Visa alla elektronikjobb i Lund
2025-09-22
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Lund
, Malmö
, Landskrona
, Höör
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Senior Data Engineer
Rollbeskrivning
Vi söker en senior Data Engineer med minst fem års erfarenhet till ett konsultuppdrag där du får en central roll i att bygga och förvalta moderna dataplattformar och analyslösningar. Du blir en viktig del av teamet som driver kundens dataresa framåt och skapar värde genom effektiva, skalbara och datadrivna lösningar.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Implementera skalbara dataplattformar baserade på Microsofts analysstack och/eller Databricks
Arbeta i både moln- och hybridmiljöer
Leverera end-to-end-lösningar: integration av källsystem, datamodellering, pipelines och semantiska lager
Samarbeta nära verksamheten för att säkerställa att lösningarna skapar nytta och affärsvärde
Bidra med expertis, rådgivning och lösningsförslag i projektformKvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet som Data Engineer
Erfarenhet av dataplattformar och/eller data warehouses
Erfarenhet av molnplattformar, gärna Microsoft Fabric och/eller Databricks
Mycket goda kunskaper i SQL och Python
Erfarenhet av datamodellering
Kunskap om CI/CD
Meriterande
Erfarenhet av data governance-principer och tillhörande verktyg
Erfarenhet inom flera av följande tekniker:
SQL Server
Azure SQL Databases
Power BI
Databricks
Microsoft Fabric
Azure Data Factory
Azure Data LakeDina personliga egenskaper
Konsultmässig och proaktiv i projekt
Trygg i att guida kunder och bidra med lösningsförslag
En lagspelare som samarbetar väl och bidrar till teamets framgång
Nyfiken och villig att utveckla nya färdigheter och metoder
Start/Längd
Start: Enligt överenskommelse
Längd: Enligt överenskommelse (möjlighet till förlängning)
Plats
Enligt överenskommelse (på plats, hybrid eller remote beroende på uppdrag)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
222 22 LUND Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9521108