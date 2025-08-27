Data Engineer - Brixo
2025-08-27
Om tjänsten Hos oss blir du en viktig pusselbit i ett litet centraliserat team som arbetar nära kärnverksamheten. Tack vare vår mindre teamstorlek kommer du att ha möjligheten att utforska arbetsuppgifter som ligger nära Data Science och analys. Om du är intresserad av att utveckla din kompetens och ta dig an en bredare uppsättning utmaningar, erbjuder denna roll en perfekt plattform för professionell tillväxt och lärande. Rollen passar dig som gillar ordning och reda och trivs i en dynamisk miljö. Vi har nyligen ansökt om tillstånd att driva finansieringsrörelse, vilket ger en unik möjlighet att vara med allt vad det innebär framåt.
Det här ser vi gärna hos dig:
2 - 5 års erfarenhet i rollen som Data Engineer eller liknande
Kunskaper inom Databricks, Python, Spark och SQL
Erfarenhet av att bygga och underhålla dataplattformar och ETL-flöden
Vana att använda CI/CD-verktyg för automatisering och infrastrukturhantering
Förmåga att samarbeta med kollegor över hela bolaget
Flytande i svenska och engelska
Har du dessutom jobbat i cloudmiljöer, med BI eller jobbat med datadrivna beslut är det ett plus i kanten.
Varför Brixo? Vi erbjuder en inspirerande arbetsmiljö med cirka 25 stycken engagerade kollegor och stora möjligheter att påverka. Vår kultur präglas av öppenhet, innovation och teamwork. Hos oss får du:
Möjlighet att forma framtidens dataplattform
Regelbundna afterworks, middagar och teamevents
Tjänstepension via Avanza och generöst friskvårdsbidrag
Centralt beläget kontor i Stockholm med flexibla arbetstider
Vi arbetar heltid på plats, dels av säkerhetsskäl, men också för att vi som litet team värdesätter den nära samarbetsmiljön, där spontana samtal och snabba avstämningar gör stor skillnad i vår vardag.
Vilka är vi? Brixo är ett svenskt fintechbolag som erbjuder digitala kontokrediter och utmanar därmed det traditionella banksystemet. Vi förenklar finansiering genom innovativa kreditprodukter och noggranna kreditprövningar, vilket gör krediter tillgängliga för en bredare allmänhet. Bolaget grundades 2014 och står under Finansinspektionens tillsyn och har idag tillstånd för konsumentkreditgivning.
Vill du veta mer? Kontakta Clara Eberhardt på 076-496 44 06 eller clara.eberhardt@brixo.se
