Data Domain Steward till Swedbank!
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-02
Är du passionerad för data och vill vara med och säkra kvaliteten inom en av bankens viktigaste områden? Som Data Steward får du en central position där du ansvarar för datamodellering, styrning av kritiska dataelement och kvalitetskontroller. Uppdraget pågår fram tills årskiftet och starten är omgående, så skicka in din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Swedbank söker nu en Data Steward till Cards-området inom Cards & Payment på ett uppdrag fram till årsskiftet. I denna roll arbetar du för att skapa en stabil datagrund för deras korttjänster, där du hanterar och säkerställer datakvalitet, klassificerar och styr kritiska dataelement, och bygger en förståelse för informationens flöde genom deras system.
Du erbjuds
• En möjlighet att vara del av Swedbanks datadrivna resa, där du får arbeta i nära samarbete med datateam och intressenter inom hela banken för att bygga robusta och kvalitativa datalösningar.
• En visstidsanställning under tre månader med fast månadslön hos Academic Work.
Dina arbetsuppgifter
Som Data Steward kommer du att stödja Data Domain Manager i att sätta kritiska dataflöden under styrning. Data Steward har det övergripande ansvaret för att genomföra effektiv och korrekt styrning av data inom sitt område, i linje med strategiska mål och regulatorisk efterlevnad. Man ansvarar för att säkerställa att data är ändamålsenlig enligt uppsatta mål och strategier för datadomänen.
• Utveckla och underhålla konceptuella datamodeller.
• Hantera teknisk och affärsmässig härledning (lineage) av data.
• Beskriva och klassificera kritiska dataelement.
• Identifiera viktiga dataelement och säkerställa att de uppfyller bankens kvalitetskrav genom datakontroller och styrning.
• Arbeta nära olika intressenter och säkerställa effektiv datastyrning och kvalitet.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en examen inom områdena informationssäkerhet eller IT-management.
• Har kunskap inom IT-governance.
• Har erfarenhet av stakeholder management och att skapa samförstånd kring datakvalitet och governance.
• Är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har
• Kunskap om relevanta ramverk, t.ex. COBIT, DAMA-DMBOK eller ISO/IEC 38500.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Enligt avtal Så ansöker du
