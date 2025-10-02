Data Coordinator
2025-10-02
Din nya roll
Vill du bidra till ett hållbart IT-landskap och samtidigt arbeta i en internationell miljö? Vi söker nu en Data Coordinator för ett kort men spännande uppdrag där du får en nyckelroll i ett strategiskt initiativ kopplat till Sustainable IT och klimatrapportering.
Som Data Coordinator kommer du att ansvara för att ta emot, strukturera och kvalitetssäkra inventeringsdata över IT-utrustning - allt från datorer och servrar till nätverksutrustning och AI-hårdvara. Ditt arbete är en viktig pusselbit i organisationens hållbarhetsarbete, då det möjliggör analys och beräkning av klimatpåverkan.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Koordinera med projektledare, interna kontakter och externa leverantörer för att samla in rådata.
Säkerställa datakvalitet och följa upp avvikelser.
Strukturera information i fördefinierade Excel-mallar för vidare analys.
Dokumentera antaganden och manuella justeringar.
Bidra i workshops och uppföljningsmöten kopplat till projektet.
Även om uppdraget är kort, ger det dig möjlighet att vara del av ett strategiskt globalt initiativ med direkt koppling till klimatpåverkan och få arbeta med internationella team och experter inom hållbarhet och IT.
Sätt din prägel på en process som bidrar till framtidens hållbara tekniklösningar!
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du Gedigen erfarenhet av Excel (t.ex. pivottabeller, datavalidering).
Förståelse för IT-miljöer och enhetstyper.
Ett öga för detaljer och kvalitetssäkring av stora datamängder.
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Meriterande: Erfarenhet av hållbarhet eller emissionsberäkningar.
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och självständig, med förmåga att driva flera parallella arbetsflöden. Du har erfarenhet av datainsamling och analys i Excel, gärna med kunskap inom IT-infrastruktur och hållbarhetsrapportering.
Välkommen med din ansökan Anställningens omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: 100% remote med ca 3-4 restillfällen till Gasverket och Sandbacka Park. Start: Omgående. Slut: 2025-11-06 Utvalda förmåner: Kollektivavtal, Friskvårdsbidrag, Benifex med mera I din ansökan: säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Ersättning
