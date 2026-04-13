Data Center Technician
Data Center Technician / Elektriker - Ta nästa steg i din tekniska karriär hos CBRE
Är du en certifierad elektriker som vill arbeta i en av världens mest avancerade tekniska miljöer? Brinner du för problemlösning, teknik i världsklass och vill vara en nyckelspelare i hjärtat av den digitala infrastrukturen? Då kan detta vara rollen för dig.
CBRE är världens största företag inom kommersiella fastighets- och investeringstjänster. Hos oss drivs vi av passionen att leverera marknadsledande lösningar som skapar värde för våra kunder. CBRE Global Workplace Solutions (GWS) i Sverige består av cirka 650 medarbetare som arbetar med integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning.
Vi söker nu en skicklig och certifierad elektriker som vill arbeta dagtid som Data Center Technician - en roll där du arbetar hands-on med kritisk infrastruktur, reparationer och tekniskt underhåll i en högteknologisk datacentermiljö.
Om rollen
Som Data Center Technician blir du en del av vår Critical & Technical Services-organisation. Du kommer att spela en central roll i att säkerställa driftsäkerheten i våra kunders mest kritiska miljöer. Här arbetar du både med förebyggande och korrigerande underhåll, alltid med fokus på säkerhet, kvalitet och teknisk precision. Publiceringsdatum2026-04-13Arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
Utföra dagliga inspektioner av mekaniska och tekniska system samt utrustning.
Arbeta med service, underhåll, felsökning och reparationer - med fokus på el och kritiska system.
Reagera på larm från BMS (Building Management System) och utföra akuta åtgärder.
Säkerställa säkra arbetsförhållanden inom hela anläggningen.
Samarbeta med externa leverantörer och säkerställa att processer, lagkrav och avtal följs.
Utföra planerat förebyggande underhåll och reaktivt underhåll.
Övervaka BMS-system och hantera HVAC-relaterade problem.
Dokumentera mätvärden från UPS, PDU:er och elnät samt genomföra ronderingar.
Identifiera, rapportera och åtgärda anläggningsfel.
Arbeta efter etablerade rutiner och säkerhetsstandarder.
Utföra kvalitetskontroller och säkerställa korrekt dokumentation.
Delta i nödvändig utbildning för rollen.
Kvalifikationer och erfarenhet
Vi söker dig som:
Är certifierad elektriker med relevant teknisk utbildning eller lärlingsutbildning.
Har 1-2 års erfarenhet av el, underhåll eller teknisk drift.
Har god förståelse för eldistribution och tekniska system.
Är analytisk, nyfiken och lösningsorienterad.
Har goda kunskaper i Microsoft Office.
Har goda kommunikativa förmågor.
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Uppfyller rollens fysiska krav.
Kan arbeta dagtid (skift kan förekomma).
Viktigt att veta
Som en del av anställningsprocessen genomför vi bakgrundskontroller för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla.
Om CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE: CBRE) är ett Fortune 500- och S&P 500-företag med huvudkontor i Dallas. Vi är världens största kommersiella fastighetsservice- och investeringsfirma med över 140 000 anställda i mer än 100 länder. Vi verkar inom fyra affärsområden: Advisory, Building Operations & Experience, Project Management och Real Estate Investments.
Besök www.cbre.com
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cbre Gws Sweden AB
(org.nr 556991-2628)
Datalinjen 3 (visa karta
)
583 30 LINKÖPING Arbetsplats
Linköping Kontakt
Contact
Sara Tamadon Nejad Sara.TamadonNejad@cbre.com Jobbnummer
9850663