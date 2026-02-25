Data Analyst / BI-utvecklare
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Solna Visa alla elektronikjobb i Solna
2026-02-25
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vår kund söker en driven Data Analyst/BI-utvecklare för att ta en nyckelroll i deras datadrivna utveckling. Här får du möjlighet att arbeta med en av Sveriges största databaser och utvecklas inom avancerad analys, datamodellering och visualisering.
OM TJÄNSTEN
I denna centrala roll kommer du att driva vår kunds datadrivna utveckling genom att hantera hela analysvärdekedjan. Du blir en viktig del av ett team som värdesätter kunskapsdelning och kontinuerlig förbättring av arbetsmetoder.
Du erbjuds Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö hos vår kund där du får möjlighet att utvecklas inom avancerad dataanalys, datamodellering och datavisualisering samt bidra till att forma framtidens datadrivna lösningar.
Detta är ett konsultuppdrag med start omgående och pågår fram till årsskiftet.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att ansvara för hela analysvärdekedjan, från behovsanalys till datavisualisering och kommunikation av insikter, med fokus på att bidra till kundens datadrivna strategi och teamets gemensamma utveckling.
• Definiera och förstå verksamhetsbehov för datadriven utveckling.
• Samla in, bearbeta, modellera och visualisera stora datamängder.
• Kommunicera komplexa dataanalyser och insikter till både tekniska och verksamhetsnära intressenter.
• Aktivt dela kunskap och bidra till att utveckla analysmetoder inom teamet.
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet inom området.
• Gedigen erfarenhet av SQL och DBT.
• Erfarenhet av Tableau eller motsvarande visualiseringsverktyg.
• Flytande kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av GCP (Google Cloud Platform).
• Erfarenhet av GitHub.
• Erfarenhet av BigQuery.
• Erfarenhet av Looker, inklusive arbete med semantiskt lager.
• Erfarenhet av AI-assisterad utveckling (t.ex. Copilot eller Claude).
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stabil
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
our client Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117684". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9761868