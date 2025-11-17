Danspedagog
Munkedals Kommun / Koreografjobb / Munkedal Visa alla koreografjobb i Munkedal
2025-11-17
Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna?
Varmt välkommen till oss i Munkedals kommun!
Kultur- och utbildningsförvaltningen vill erbjuda den utbildning, omsorg och inspiration som våra små och stora medborgare behöver genom livets olika utvecklingsskeden. Kultur och utbildningsförvaltningen består av två avdelningar - avdelning skola och avdelning förskola och kultur och fritid. I verksamheterna inom avdelning skola ingår alla skolformer från förskoleklass till vuxenutbildning samt elevhälsan. Avdelning förskola innefattas av kommunens alla förskolor och dagbarnvårdarna samt kultur och fritid bestående av bibliotek, kulturskolan och ung fritid.
Vill du inspirera våra barn och unga till kulturens möjligheter?
Munkedals Kulturskola är en viktig aktör i den kommunala barn- och utbildningsverksamheten och tillhör Kultur och utbildningsförvaltningen.
Musikdelen erbjuder undervisning på de flesta förekommande instrument och utöver detta finns terminskurser i dans, musikal och drama. Vi är stolta över att all verksamhet i Kulturskolan är avgiftsfri.
På Kulturskolan arbetar du i ett litet team i nära samarbete där du har stora möjligheter att påverka innehållet. Kulturskolan består idag av fyra musiklärare inklusive kulturskolledare och en kulturpedagog. I samband med en föräldraledighet söker vi nu en vikarie under perioden 26-01-07 till 26-12-18 med möjlighet till förlängning.
Vi erbjuder dig
- Kontinuerlig kompetensutveckling och aktiviteter som skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö.
- Våra medarbetares hälsa är viktig för oss, både på och utanför arbetet, därför erbjuder vi bland annat ett generöst friskvårdsbidrag, rabatter på gymkort samt tillgång till träningslokalen Styrkan.
Beskrivning av arbetet
Du planerar och genomför självständigt kurser inom dans för elever i grundskolans tidigare år. I samarbete med dina kollegor på kulturskolan deltar du på möten kring er verksamhet och pedagogiska frågor. Du ansvarar för dansgrupper på kommunens olika F-9 skolor.
Eventuella skollovsaktiviteter genomförs i samarbete med biblioteket och Ung Fritid, kommunens ungdomsverksamhet. Vi söker dig som har:
- en eftergymnasial utbildning om minst två år med inriktning mot musikal, musikteater, dans och/eller drama.
- erfarenhet från att leda dansgrupper och/eller leda barn i liknande aktiviteter.
Om du är van att arbeta pedagogiskt och självständigt samtidigt som du har god samarbetsförmåga och lyhördhet så väntar dig ett givande uppdrag!
Vi vill informera dig om
- I tjänsten kan arbete på kvällstid vid enstaka tillfällen, och vid behov även enstaka helger, ingå.
- Vi vill att du innan anställning uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret.
- Språktest kan komma att ske vid anställning.
- Vi kommer genomföra intervjuer löpande, så skicka gärna din ansökan redan idag!
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
• visar giltig ID-handling
• vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
• har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
• vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd
• vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
• genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Vår kommun
Munkedals kommun ligger belägen mellan Göteborg och Oslo. Pendlingsmöjligheterna är många tack vare närheten till motor- och järnväg. Kommunen har ca 10 350 invånare och inom kommunens organisation arbetar cirka 900 medarbetare. Munkedal omges av fantastisk natur från det typiskt bohuslänska med salta bad och dramatiska berg till vacker fjällnatur med bra fiske- och vandringsmöjligheter. Vi har ett välmående näringsliv med stor potential, föreningar inom varierade områden, ett stort utbud av aktiviteter och mycket mer. Allt detta tillsammans med vår organisation och alla våra invånare utgör det grunden för vad som gör vår kommun till det den är.
Tillsammans är vi Munkedals kommun!
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
semestertjänst Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/90". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Munkedals kommun
(org.nr 212000-1330) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kultur och utbildningsförvaltningen, Kulturskolan Kontakt
Zinita Johansson 052418046 Jobbnummer
9606824