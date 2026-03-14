Dansledare till våra barngrupper 4-8 år
Bli dansledare till våra barngrupper i Kalmar och/eller i Nybro
Vi söker dig som:
har dansbakgrund och/eller erfarenhet av dansundervisning
har en positiv energi och brinner för att skapa rörelseglädje och gemenskap
är minst 18 år eller äldre
Som dansledare för barn 4-8 år ansvarar du för gruppen och leder lekfulla, kreativa dansklasser. Du planerar och genomför varje lektion utifrån MDANCE:s lektionsstruktur, där både rörelseglädje, trygghet och utveckling står i fokus.
Extra uppdrag: Vid behov kan du bli tillfrågad om att vikariera för andra dansklasser.
Arbetstid: Arbetstiden är förlagd till kvällar och helger.
Lön: Du får betalt per timme för de klasser du håller. Lönen betalas ut månadsvis enligt överenskommelse. Semesterersättning betalas ut i samband med lönen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tillträde: Så snart som möjligt
Sista dag att ansöka är 2026-03-31. Vi intervjuar fortlöpande, så kom in med din ansökan så snart som möjligt.
Ort: Kalmar & Nybro
Så här söker du
1) Skicka ditt CV och personliga brev till info@mdance.se
. Berätta kort om dina erfarenheter inom dans och/eller undervisning.
Ange vilken ort du söker till i ämnesraden (Kalmar, Nybro eller båda).
Om du blir kallad till intervju består den av två delar:
1) Ett samtal där vi lär känna dig och pratar om rollen.
2) En praktisk del där du:
• håller en kort uppvärmning (ca 5-10 min)
• visar ett kort soloparti som visar dina danskunskaper
Den praktiska delen hjälper oss se hur du leder, dansar och engagerar.
Alle som arbetar med barn hos oss behöver visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
MDANCE är en växande dansverksamhet i Kalmar och Nybro med fokus på glädje, gemenskap och utveckling genom dans.
På MDANCE arbetar vi utifrån ett koncept som kombinerar kontinuitet med flexibilitet. Vi erbjuder månadsavgifter istället för höga terminsavgifter, vilket gör det lättare för fler att delta och det gör också att vi kan erbjuda fler dansveckor än många andra privata dansskolor.
Vi har endast uppehåll under sommarlovet (vecka 25-33) och jullovet (vecka 51-3).
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan och hoppas få välkomna dig till vårt team!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@mdance.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dansledare i Kalmar och/Nybro".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MD Studio AB
(org.nr 559451-1643), http://www.mdance.se
Nygatan 30
)
392 34 KALMAR
