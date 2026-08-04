Danslärare för barn Kungsbacka

Perfect Group in Sweden AB / Pedagogjobb / Kungsbacka
2026-08-04


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✨ Att dansa är att drömma med fötterna ✨
Vill du sprida dansglädje och skapa magiska ögonblick för barn? På Dansstjärnan får varje barn glänsa – vi kombinerar teknik, kreativitet och showglädje i en premiumupplevelse.
Om rollen
Du leder dansklasser för barn 2–12 år och skapar trygghet, energi och dansglädje i gruppen. Lektionerna är fyllda av teknik, kreativitet, musik och rörelse – där varje barn får utvecklas och känna sig som en stjärna.
📍 Var? Dansstudios runt om i Göteborg
📅 När? 9 veckor med start v. 36 – minst 2 terminer
Är du vår dansstjärna?
✔ Du älskar att inspirera barn genom dans
✔ Du har bakgrund inom showdans, balett, street, jazz, modern dans eller liknande.
✔ Du har pedagogisk talang & kan leda grupper med energi & engagemang.
Vi erbjuder:
💰 Branschens bästa villkor – vi värdesätter dig!
👕 Snygga arbetskläder – du representerar en premiumverksamhet
📚 Betalda personalträffar & fortbildning – vi växer tillsammans
💛 Oslagbar gemenskap – du blir en del av ett kreativt & passionerat team

Om Dansstjärnan & Perfect Activity
Dansstjärnan är en del av Perfect Activity, där vi erbjuder dans, gymnastik och fotboll för barn.
🌟 Redo att dansa in i ditt drömjobb? Läs mer & ansök på www.dansstjarnan.se
Meriterande: dansutbildning, pedagogik, erfarenhet som danslärare eller instruktör.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Perfect Group in Sweden AB (org.nr 559475-1447), https://dansstjarnan.se/

Arbetsplats
Perfect Activity

Jobbnummer
10022155

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