Dansktalende Kundeservicemedarbejder
2025-08-27
Brænder du for at hjælpe mennesker og finde løsninger? Taler og skriver du flydende dansk, og vil du gerne arbejde i et internationalt og innovativt miljø? Så har vi jobbet til dig! Vi søger en dansktalende kundeservicemedarbejder til en spændende fuldtidsstilling inden for kundesupport i Solna, Sverige.
Om virksomhedenDu bliver en del af en af Europas mest kendte fintech-virksomheder, der er markedsleder inden for betalingsløsninger og e-handel. Her arbejder du i en moderne og teknologidrevet organisation, som hver dag hjælper millioner af kunder med at handle nemt og sikkert online. Virksomheden er kendt for sit internationale arbejdsmiljø, sin innovative kultur og sit stærke fokus på kundeoplevelsen.
Om jobbetSom kundeservicemedarbejder vil du håndtere kundehenvendelser på dansk og engelsk via telefon, mail og chat. Din primære opgave bliver at identificere kundens behov og guide dem til en løsning på en professionel og pædagogisk måde.
Stillingen starter med en betalt introduktionsuddannelse, så du føler dig helt tryg, inden du tager imod kundehenvendelser. Derudover får du adgang til løbende træning og gode muligheder for faglig udvikling inden for kundeservice, administration og support.
Vi søger dig, der: Har afsluttet en gymnasial uddannelse (eller tilsvarende)
Er kommunikerende, nysgerrig og løsningsorienteret
Taler og skriver dansk og engelsk flydende
Har erfaring fra kundeservice, call center, support eller andre servicejobs - en fordel, men ikke et krav
Vi tilbyder: En fuldt betalt introduktionsuddannelse
Trygge ansættelsesvilkår med overenskomst
Konkurrencedygtig løn
Gode udviklingsmuligheder internt
Moderne kontor i Solna og et positivt, internationalt arbejdsmiljø
Stillingen er en fuldtidsansættelse (100 %) med arbejdstid mandag til fredag mellem kl. 08.00 og 18.00.
AnsøgningLyder dette som noget for dig? Så send din ansøgning allerede i dag! Vi holder samtaler løbende, og stillingen kan blive besat inden ansøgningsfristen.
Bemærk: Af hensyn til fortrolighed kan vi ikke oplyse virksomhedens navn i denne jobannonce. Du vil dog få alle oplysninger om arbejdsgiveren ved vores første personlige samtale.
