Dansktalande Teknisk Support till GlobalConnect
The Place AB / Kundservicejobb / Uppsala Visa alla kundservicejobb i Uppsala
2025-10-20
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The Place AB i Uppsala
, Sigtuna
, Österåker
, Upplands Väsby
, Vallentuna
eller i hela Sverige
GlobalConnect söker nu en engagerad medarbetare till sin tekniska supportavdelning. Här arbetar du i ett sammansvetsat team med 11 kollegor, där fokus ligger på att tillsammans lösa tekniska problem och säkerställa hög driftsäkerhet för företagets kunder.
Kontoret är centralt beläget vid Uppsala Centralstation, med möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan. Önskar startdatum är så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att:
Ta emot och hantera tekniska ärenden via telefon, mejl och deras ärendehanteringssystem
Felsöka nätverksrelaterade problem kopplade till fiberanslutningar, lokala nätverk (LAN) och trådlösa nätverk (wifi)
Samverka med tekniker och andra team för att lösa komplexa ärenden
Dokumentera ärenden i ärendehanteringssystem och säkerställa att informationen är korrekt och uppdaterad
Bidra till att förbättra interna rutiner och processer inom support
Kvalifikationer
I rollen ser vi gärna att du har följande:
Flytande kunskaper i danska och engelska, i både i tal och skrift
Ett starkt intresse eller tidigare erfarenhet inom telekom- och IT-infrastruktur
Mycket god systemvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya verktyg och plattformar
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av arbete i teknisk support, helpdesk eller liknande roll
Vem är du?
Du är en person som gillar att lösa problem, är tekniskt nyfiken och har en god analytisk förmåga. Du är strukturerad, lösningsorienterad och trivs i en roll där du samarbetar med tekniker och kollegor i teamet. Du är också prestigelös, hjälpsam och tar gärna initiativ när det behövs. Proaktivitet och ansvarstagande i projekt är något du även värdesätter och gärna driver framåt.
Mer om anställningen
Start: Så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Anställningsform: Du anställs initialt som konsult via The Place, med möjlighet till förlängning eller anställning hos kundföretaget
Arbetstid: Heltid, måndag-fredag kl. 08:00-17:00
Placering: Huvudkontoret ligger vid Uppsala Centralstation och det finns möjlighet att arbeta hemifrån 2 dagar i veckan.
Låter det som du? Vi ser fram emot att ta emot din ansökan! Urvalet hanteras löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Om GlobalConnect GlobalConnect är en av de ledande leverantörerna av digital infrastruktur och nätverkstjänster i Norden. Vi erbjuder helhetslösningar och internettjänster - från fibern i marken till molnet i himlen och allt däremellan.
Uppkoppling är en viktig komponent i nästan alla aspekter av våra liv, från sjukvård och transport till utbildning och underhållning. Mer än 50 % av all datatrafik som går in och ut ur Norden går via vårt fibernät. Det är ett stort ansvar och ett bevis på den viktiga roll GlobalConnect spelar för dagens och morgondagens samhälle.
Se mer info här: https://globalconnect.se/
The Place - Sveriges enda Worklife Partner Låter detta intressant och du fortfarande vill söka jobbet? Bra - du som lyckas knipa platsen blir dessutom en del av The Place! Som medarbetare hos The Place erbjuds du kompetensnätverk, mentorskap och trygga villkor. I The Place har du en Worklife Partner som är intresserad av att följa och utveckla ditt arbetsliv över tid. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Place AB
(org.nr 556340-2758), http://www.theplace.se Arbetsplats
The Place Kontakt
Evelina Sehlberg evelina.sehlberg@theplace.se 0765-362701 Jobbnummer
9565141