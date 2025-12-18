Dans- och rörelseledare för unga tjejer
2025-12-18
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Kultur och Fritid har uppdraget att främja ett rikt kultur-, fritids- och föreningsliv. Vi arbetar utifrån en gemensam strategi där vi fokuserar på att skapa tillgänglighet och innanförskap, delaktighet och medskapande samt bredd och spets. Genom personliga upplevelser och mötesplatser bygger vi en attraktiv och hållbar kommun. Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Vill du vara med och stärka unga tjejers hälsa, självförtroende och rörelseglädje i Burlövs kommun?
Vi söker dig som vill leda och utveckla GRL - Gemenskap och Rörelse för tjejer - en viktig satsning för att öka fysisk aktivitet, välmående och delaktighet bland tjejer 12-20 år.
Som dans- och rörelseledare blir du en trygg vuxen, en förebild och en relationsskapande kraft i både skola och fritid.
Du leder kravlösa danspass och enklare rörelseaktiviteter, bygger förtroende, inspirerar till rörelse och skapar en välkomnande miljö där unga tjejer vågar vara sig själva. En del av uppdraget sker inom Dans för Hälsa, en forskningsbaserad metod där dans används för att stärka psykiskt välmående hos unga.
Arbetet handlar lika mycket om bemötande och relationer som om dans. Du behöver vara lyhörd, flexibel och engagerad och ha kompetens att skapa trygga, inkluderande grupper. Vi ser gärna att du har en pedagogisk bakgrund.
Du arbetar nära skola, elevhälsa, fritidsgård och Kulturskolan och blir en länk mellan tjejerna och kommunens utbud. Du ansvarar för 2-3 dansgrupper i veckan, viss närvaro i skolmiljön samt enklare aktiviteter tillsammans med unga ledarassistenter som du också handleder. Under året bygger du upp strukturer som gör att verksamheten kan fortsätta långsiktigt. Arbetet sker delvis efter skoltid, främst eftermiddag/kväll.
Tjänsten är på 50 % under ett år, med eventuell möjlighet till förlängning.
Arbetsplatsen är i första hand Arlöv, där behovet och engagemanget är stort.
Du kommer att tillhöra Kulturskolan och vara en del av ett glatt och kreativt arbetslag som tillsammans jobbar för att ge barnen och ungdomarna i Burlövs kommun möjlighet att få ett extra språk, ett kulturellt uttryckssätt. Vi jobbar tillsammans med olika projekt och det innebär att du kan finna gemenskap och samarbeten som sträcker sig utanför ditt eget område. En stor del av vårt fokus ligger också på det gemensamma utvecklingsarbetet som bedrivs i Kultur- och fritidsförvaltningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* har erfarenhet av att arbeta med unga
* har danskompetens och kan leda kravlösa rörelsepass
* har pedagogisk utbildning
* är relationsskapande och trygg i mötet med målgruppen
* är van vid att arbeta i mångkulturella miljöer
* är flexibel, initiativtagande och social
* trivs i samarbete med skola, fritid och föreningsliv
* gärna har erfarenhet av och utbildning inom Dans för Hälsa
Vill du skapa glädje, gemenskap och rörelse för unga tjejer i Burlöv? Då vill vi gärna träffa dig!
ÖVRIGT
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar. Ersättning
