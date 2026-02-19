Dammtekniskt sakkunnig
Vill du ge samhället kraft att fungera? Vi söker nu en dammtekniskt sakkunnig till Skellefteå.
Välkommen in med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi på Skellefteå Kraft ger samhället och livet kraft att fungera. Vi ser till att förskolan är varm och ljus vid lämning och att maskinerna på sjukhusen och i fabrikerna aldrig stannar. Som om det inte vore nog gör vi också den gröna omställningen möjlig, och vi gör det tillsammans. Med riktigt skickliga medarbetare som ser och stöttar varandra, delar sin kunskap och vill utvecklas i ett av världens viktigaste jobb.
Vill du bli en del av oss?
Tjänsten
Som dammtekniskt sakkunnig får du en nyckelroll i att säkerställa att våra dammanläggningar håller rätt dammsäkerhetsnivå, idag och över tid. Du ansvarar för att utvärdera anläggningarnas status, identifiera brister och ta fram samt samordna åtgärder. Ett bra resultat i rollen är ett systematiskt och långsiktigt dammsäkerhetsarbete där vi säkerställer en hög dammsäkerhet.
I uppdraget ingår att leda utredningar, bidra med teknisk kunskap om dammarnas konstruktion, underhåll och säkra drift, vid drift, underhåll och ombyggnationer. Du arbetar också med att upprätta och ajourhålla företagsinterna regler inom dammsäkerhetsområdet, med utgångspunkt i lagstiftning, myndighetskrav och RIDAS, samt säkerställer en kontinuerlig utveckling av vårt säkerhetsledningssystem.
Du rapporterar till gruppchef för kraftproduktion anläggningsförvaltning, affärsenhetschef kraftproduktion samt företagets koncernledning och har även kontakt med tillsynsmyndigheter. Rollen innebär ett nära samarbete med den egna gruppen Anläggningsförvaltning, som består av nio medarbetare med fokus på anläggningsstatus och långsiktig förvaltning. Därutöver samverkar du med andra grupper inom affärsenheten, stödfunktioner, Energiservice, externa entreprenörer samt myndigheter och branschorganisationer.
I organisationen finns redan en dammtekniskt sakkunnig, vilket innebär att du blir en del av en etablerad funktion med hög kompetens och möjlighet till erfarenhetsutbyte.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med stationering i Skellefteå. Tillträde under slutet av april eller enligt överenskommelse . Resor ingår i tjänsten och övernattningar kan förekomma, främst under vår och höst. Du ingår i krisledning vid allvarliga händelser på dammanläggningar och beredskap kan förekomma vid särskilda situationer.
Intresserad?
Vi söker dig som har en stark analytisk förmåga och trivs med att hantera komplexa tekniska frågeställningar. Du har lätt för att identifiera orsakssamband, sätta dig in i olika teknikområden och omsätta analys till konkreta åtgärdsplaner.
Du arbetar strukturerat från början till slut, planerar ditt arbete noggrant och säkerställer att utredningar, analyser och uppföljningar genomförs med hög kvalitet. Rollen kräver att du kan fatta välgrundade och självständiga beslut och driva frågor framåt, även i situationer där allt inte är helt förutbestämt.
Eftersom du samverkar med många olika funktioner och externa aktörer är det viktigt att du är kommunikativ, tydlig och har lätt för att samarbeta. Du delar med dig av din kompetens och bidrar aktivt till teamets resultat. Du behåller lugnet även när trycket ökar, visar tilltro till din egen förmåga och agerar med eftertanke snarare än impulsivt. Du motiveras av att arbeta långsiktigt och ansvarstagande i en samhällsviktig verksamhet där säkerhet, noggrannhet och utveckling går hand i hand.

Kvalifikationer
• Ingenjörsutbildning inom relevant område.
• Mångårig yrkeserfarenhet inom relevant område
• God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
• Körkort B
Meriterande
• Energiföretagens 2-veckorsutbildning Dammar och dammsäkerhet.
• Civilingenjör.
• Arbete med förvaltning av dammanläggningar i enlighet med RIDAS
• Projektledning och beställarförmåga.
• Kompetens inom exempelvis geoteknik, betong, styr- och reglerteknik, mekanik m.m.
Mer om Skellefteå Kraft
Vi är ett av Sveriges största energibolag. Varje dag ser våra 900 medarbetare till att samhället och livet får kraft att fungera. I snart 120 år har vi producerat el och värme i våra egna anläggningar och byggt och drivit våra egna nät. I dag har vi kunder från norr till söder och dessutom är vi en möjliggörare för elektrifieringen av samhället.
Välkommen till en arbetsplats som satsar på dig, och på en hållbar energiframtid för Sverige.
Frågor?
Johanna Normark, gruppchef kraftproduktion anläggningsförvaltning, 072-588 33 48
Frida Lundström, Unionen, 0910-77 28 64
Simon Lindberg, Akademikerföreningen, 073-801 07 49
Robert Ignberg, SEKO, 0910-77 26 62
Leif Lundberg, Ledarna, 0910-77 26 82
Om rekryteringen
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering med syfte att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering.
Många befattningar inom Skellefteå Kraft-koncernen är säkerhetsklassad e på grund av den samhällsviktiga verksamheten som det innebär att arbeta inom energibranschen. Vid rekrytering till en sådan befattning ställs krav på säkerhetsprövning med registerkontroll innan kandidaten kan anställas. Med anställningen kan det följa en skyldighet att krigsplaceras.
Då vi inför denna rekrytering redan har tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
