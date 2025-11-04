Dalskolan söker en elevassistent till åk 7
2025-11-04
Vad vi gör och vill
Dalskolan ligger vackert belägen i utkanten av centrala Tyresö vid kanten av ett skogsområde.
Varje dag strävar vi efter att skapa möjlighet för alla elever att utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar. Vi har höga och positiva förväntningar på både elever och medarbetare.
Vi söker en erfaren elevassistent till en elev i åk 7. Du kommer arbeta som stöd till en pojke med NPF. Du behöver ha erfarenhet av att arbeta i skola med barn med NPF. I uppdraget kommer du delta i klassrummet och förväntas kunna stötta eleven i ämnesundervisningen. Du kan ev tillfrågas om att vikariera vid lärares frånvaro. Uppdraget är på 80% fram till den 19/12, men kan eventuellt komma att förlängas.
Vem är du?
Ditt fokus är hela barnets bästa. Du arbetar utifrån en helhetssyn och förståelse för barns lärande och utveckling. Du är flexibel, framåt och har alltid elevens bästa i fokus. Du är väl förtrogen med vilka utmaningar barn med NPF kan hamna i. Du förväntas ha god vana att hantera digitala verktyg. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan
Låter det här som en tjänst för dig? Då är du välkommen med din ansökan senast 251107.
Rektor Ami Thunqvist
Telefonnummer: 0704889981
Epost: ami.thunqvist@tyreso.se
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan - från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.
