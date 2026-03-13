Dagbarnvårdare i Sala
Vill du vara med och utveckla samt forma en pedagogisk verksamhet i nära samarbete med oss?
I rollen som dagbarnvårdare tar du emot en mindre barngrupp i ditt hem och skapar din egna verksamhet från grunden, samtidigt som du har vår trygga plattform i ryggen. Du planerar aktiviteter och utflykter, formar inspirerande lärmiljöer och anpassar vardagen efter barnens behov. Det är ett ansvarsfullt och meningsfullt arbete som bidrar till nära relationer med både barn och vårdnadshavare - och ett arbetssätt där du verkligen hinner se varje barn.
Vi söker dig som:
Är engagerad, trygg och ansvarsfull
Har erfarenhet av arbete med barn eller annan relevant bakgrund
Instämmer i att barnomsorgen har en avgörande roll i samhället, och att vi som pedagoger gör skillnad
Har ett respektfullt bemötande gentemot barn, vårdnadshavare och kollegor
Har ett hem som lämpar sig för barnomsorg
Det här erbjuder vi:
Förmånlig ersättningsmodell
Friskvårdsbidrag
Pedagogisk frihet
Idé- och kunskapsforum
Tillgång till utbildning, handledning och pedagogiskt stöd
Hjälp med ekonomi, administration och regelverk
Du kan även söka tillsammans med någon du vill samarbeta med. Skicka då in separata ansökningar och ange under "Övrigt" vem du söker tillsammans med.
Om C Företaget
C Företaget har funnits sedan 2002 och är ett tryggt alternativ för dig som vill arbeta självständigt i samarbete med en erfaren organisation. Idag samarbetar vi med över 70 dagbarnvårdare i 20 kommuner och driver 9 förskolor i Uppsala län.
Läs mer på: www.cforetaget.se
Varmt välkommen att fylla i vårt ansökningsformulär - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare C Företaget Dagbarnvårdare ekonomisk fören
, http://www.dagbarnvårdare.se
733 30 SALA Arbetsplats
C Företaget Dagbarnvårdare Ek Fören Kontakt
Verksamhetsansvarig
Saga Rindebratt ansokan@dagbarnvardare.se Jobbnummer
9795794