Dagab Jönköping Söker Extrajobbare
Jobandtalent Sweden AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-07-15
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VÅRT ERBJUDANDE
På Job&Talent är vi övertygade: Personalen är vår viktigaste resurs. Vårt starkaste argument. Vi fortsätter att växa och söker nu personal inom området Lager och Logistik. Är du en person som trivs i en händelserik arbetsmiljö, där ditt arbete gör skillnad? Då kan vi ha jobbet för dig. Vi erbjuder goda karriärmöjligheter i miljö med spännande utmaningar och en arbetsplats som erbjuder varierade arbetsuppgifter. Framgång skapas av våra innovativa och duktiga medarbetare där deras nyfikenhet och professionella kompetenser skapar mervärde för våra kunder.
ARBETSBESKRIVNING
Plock av livsmedel med hjälp av röststyrt plocksystem.
Truckkörning (A1 - plocktruck).
Packning och kvalitetssäkring av kundbeställningar.
DINA KVALIFIKATIONER
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Kan arbeta dagtid.
Du har möjlighet att arbeta minst 2 gånger i veckan, mer under högsäsong.
Du trivs att arbeta fysiskt då arbetet innebär många lyft och högt arbetstempo.
Du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
MERITERANDE
Truckkort (A1-A4)
Tidigare erfarenhet av lagerarbete eller orderplock.
Körkort och tillgång till bil.
Erfarenhet av att arbeta mot uppsatta produktionsmål.
DIN PROFIL
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du:
Har viljan att utvecklas och vara en god ambassadör för Job&Talent
Är ansvarsfull har god känsla för detaljer.
Har en hög servicenivå.
Är strukturerad och noggrann då arbetet innehåller flera, ibland komplicerade, moment.
Trivs med högt arbetstempo och motiveras av ett fysiskt arbete.
OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Job&Talent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8071545-2101724". Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Östra Storgatan 9 (visa karta
)
553 21 JÖNKÖPING Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
10003582