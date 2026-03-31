Däckspersonal/båtvärd till båtbussarna
2026-03-31
Nu har du chans att säsongsarbeta som båtvärd på båtbussarna i Karlstad & Hammarö.
Nu har du möjlighet att jobba ombord på de mycket uppskattade båtbussarna som trafikerar flera av skärgårdskommunerna i norra Vänern. Vi kan erbjuda dig en sommar med Vänern och Klarälven som arbetsplats. Som båtvärd kommer du befinna dig i Värmlands hjärta ombord på våra vackra träbåtar.
Med utgångspunkt i Inre Hamn i Karlstad kommer din arbetsplats vara vattnet i Karlstad, Hammarö och Kristinehamns kommuner.
Vi söker nu båtvärdar för säsongen 2026.
Tjänsten gäller våra passagerarbåtar som trafikerar den värmländska kollektivtrafiken sommarmånaderna juni, juli och augusti under konceptet "båtbuss".
Vi söker dig som:
Har fyllt 18 år
Är social och ansvarstagande
Älskar mötet med människor och alltid sätter passagerarna i första rummet
Du ska känna dig bekväm i sociala situationer och ska kunna sälja ombord på båtarna
Är serviceminded och lösningsfokuserad
Inte är rädd för att hugga i om det behövs
Är en lagspelare som alltid sätter upplevelsen i fokus
Du talar flytande engelska och känner dig bekväm med att samtala och prata på engelska.
Plus om du gillar att stå i centrum och tala inför folk.
Som person är du ansvarstagande och driven. Du är social, positiv, gillar att jobba i team och att träffa nya människor.
Du är ansiktet utåt och den som allra först möter våra passagerare när de kommer ombord. Du behöver ha lätt för att möta folk och ska kunna svara på frågor och vara behjälplig för de som reser med oss.
Du är den som är ansvarig för upplevelsen ombord vilket även innefattar service, att städa båten och se till att den uppfyller våra krav. I nära samarbete med befälhavaren ser du till att passagerarna har en trygg och trevlig resa då du utgör säkerhetspersonal.
Det är viktigt att du är lyhörd och har god samarbets- och initiativförmåga då vi är en liten arbetsgrupp. Vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Erbjuds du en anställning hos oss tillgodoser vi dig med nödvändig säkerhetsutbildning. Du ska finnas tillgänglig för arbete juni - aug samt kunna närvara på vår introduktion den 30-31 maj i centrala Karlstad.
Meriterande
God lokalkännedom.
En vilja att stå framför en publik och hantera oväntade händelser.
Sjövana men det är inget krav
Liknande arbetsuppgifter inom serviceyrken
Anställningsvillkor
Anställningen avser säsong under perioden juni till augusti. Till viss del förekommer arbete på för- och eftersäsong efter behov. Du förväntas arbeta vardagar, kvällar och helger blandat enligt schema.
Vi arbetar aktivt för att skapa en jämställd arbetsplats med mångfald.
Urval sker löpande!
Välkommen in med din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
E-post: anna@skeppa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Båtvärd båtbussarna".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skeppa Rederi AB
(org.nr 556964-3132) Arbetsplats
Skeppa Rederi Kontakt
Anna Tjäder anna@skeppa.se
