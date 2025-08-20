Däckskiftare Till Volvo Car Retail Sökes
Jovi Konsult AB / Montörsjobb / Göteborg Visa alla montörsjobb i Göteborg
2025-08-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jovi Konsult AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer att bestå av att byta däck och arbete på kundens däckhotell. Vi på Jovi ställer höga krav på ansvarstagande och noggrannhet. Vi jobbar i team! Därför är det viktigt att du är en lagspelare och vill dra ditt strå till stacken. Säsongen pågår under ca 7-10 veckor med arbetstider 07:00-16:00 måndag till fredag. Bakgrund
Vi söker dig som har ett intresse av att arbeta med däck och fälg i en däckverkstad. Vi tror att du som söker inte har något emot att kavla upp ärmarna och hugga i där det behövs. Arbetet är fysiskt krävande och arbetstempot är högt. Det är därav bra om du är i god fysisk form samt uppskattar ett fartfyllt arbete i en dynamisk miljö. Kvalifikationer
B-körkort
Behärska svenska i tal och skrift
Om Volvo Car Retail
Volvo Car Retail är en del av Volvo Cars och erbjuder nya och begagnade bilar samt verkstad- och servicetjänster av Polestar och Volvo. Genom hållbara produkter, innovativa lösningar och laddade upplevelser vill Volvo Car Retail göra betydande skillnad varje dag för våra kunder, anställda, branschen i stort och generationer på väg. Och vi gör det tillsammans. Vi finns representerade på 16 anläggningar i Stockholm, Göteborg och Enköping samt består av ca 800 medarbetare.
Urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka därför in din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://www.jovikonsult.se/ Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
9467698