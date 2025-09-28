Däckskiftare sökes i Sollentuna
2025-09-28
Däckgruppen Sollentuna söker nya medarbetare till vår verkstad inför säsongen.
Vi söker dig som har erfarenhet som däckskiftare / däckmontör och vill jobba i oktober och november under högsäsongen
Möjlighet till att styra arbetstider är goda.
finns möjlighet till vidare anställning om man verkligen står ut.
Lön: enl. ök
OB-helger 50%
Däckgruppen Sollentuna öppettider:
Vardagar 08-17
Lördag 10-15
Vi ser fram emot att träffa Dig som vill bli en i vårt team!
Väl mött // David L. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: rekrytering@dackgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Däckmontör/Däckskiftare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Däckgruppen i Stockholm AB
(org.nr 556940-2521), http://www.dackgruppen.se
Bisslingevägen 4 (visa karta
)
192 77 SOLLENTUNA Arbetsplats
Däckgruppen i Stockholm AB, Svenska Jobbnummer
9529794