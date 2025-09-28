Däckskiftare sökes i Sollentuna

Svenska Däckgruppen i Stockholm AB / Montörsjobb / Sollentuna
2025-09-28


Däckgruppen Sollentuna söker nya medarbetare till vår verkstad inför säsongen.
Vi söker dig som har erfarenhet som däckskiftare / däckmontör och vill jobba i oktober och november under högsäsongen
Möjlighet till att styra arbetstider är goda.
finns möjlighet till vidare anställning om man verkligen står ut.
Lön: enl. ök
OB-helger 50%
Däckgruppen Sollentuna öppettider:
Vardagar 08-17
Lördag 10-15
Vi ser fram emot att träffa Dig som vill bli en i vårt team!
Väl mött // David L.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: rekrytering@dackgruppen.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Däckmontör/Däckskiftare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svenska Däckgruppen i Stockholm AB (org.nr 556940-2521), http://www.dackgruppen.se
Bisslingevägen 4 (visa karta)
192 77  SOLLENTUNA

Arbetsplats
Däckgruppen i Stockholm AB, Svenska

Jobbnummer
9529794

