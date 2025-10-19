Däckskiftare i Bromma, Solna, Täby, Sollentuna

Svenska Däckgruppen i Stockholm AB / Montörsjobb / Stockholm
2025-10-19


Svenska Däckgruppen söker nya medarbetare till vår verkstad inför säsongen.
Vi söker dig som har erfarenhet som däckskiftare / däckmontör och vill börja jobba ganska omgående och jobba under högsäsongen
Möjlighet till att styra arbetstider är goda.
Söker också de som vill jobba endast helger.
Möjlighet till vidareanställning finns.
Lön: enl. ök
OB-helger 50%
Däckgruppen Brommas öppettider:
Vardagar 06-22
Helger 09-18
Vi ser fram emot att träffa Dig som vill bli en i vårt team!
Väl mött // Andrea

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-post: rekrytering@dackgruppen.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Däckmontör/Däckskiftare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svenska Däckgruppen i Stockholm AB (org.nr 556940-2521), http://www.dackgruppen.se
Ulvsundavägen 156 (visa karta)
168 67  BROMMA

Arbetsplats
Däckgruppen Bromma

Jobbnummer
9563630

