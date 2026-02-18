Däckskiftare
FPP Flexibel Personalpartner AB / Montörsjobb / Linköping Visa alla montörsjobb i Linköping
2026-02-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FPP Flexibel Personalpartner AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Om jobbetVi söker dig som vill arbeta som däckskiftare hos våra kunder. Detta är ett säsongsarbete, med möjlighet till förlängning för rätt person.
Jobbet passar dig som gillar att arbeta fysiskt och noggrant. Du kommer bland annat att skifta däck, tvätta dem och förvara dem på kundens däckhotell. Har du erfarenhet av montering eller balansering kan detta också bli en del av dina arbetsuppgifter.
Det här är ett roligt och utvecklande arbete där du får möjlighet att växa både praktiskt och personligt.
Om dig:Du tycker om att arbeta fysiskt och är inte rädd för att ta i.
Du är noggrann, ansvarsfull och tar säkerhet på största allvar.
Du gillar att arbeta i team och har en positiv inställning.
Erfarenhet av däckskifte, montering eller balansering är meriterande men inte ett krav.
Du är flexibel och kan anpassa dig till säsongsbetonade arbetstider.
Övrig information:
• Omfattning: Heltid, tidsbegränsad anställning
• Arbetstid: Mån-fre 7.00-16.00 (Övertid förekommer)
• Start: Mitten av mars
Om Flexibel PP
Sedan 2007 har vi på Flexibel Personalpartner varit en pålitlig partner för både rekrytering och bemanning. Vi är kända för vår flexibilitet och förmåga att anpassa oss efter våra kunders behov. Vår styrka ligger i de långvariga relationer vi byggt upp genom åren, och vi är stolta över att fortsatt samarbeta med många av våra första kunder. Nu söker vi fler engagerade medarbetare som vill vara med och representera oss på fältet, samtidigt som de bidrar till våra kunders framgångar. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FPP Flexibel Personalpartner AB
(org.nr 556754-3110), http://www.flexibelpp.com Arbetsplats
Flexibel Personalpartner AB Jobbnummer
9748966