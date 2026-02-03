Däckskiftare - Skarpnäck
Simplex Bemanning AB / Montörsjobb / Stockholm Visa alla montörsjobb i Stockholm
2026-02-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vi söker dig som vill jobba som däckskiftare hos vår kund. Detta är ett säsongsarbete med möjlighet till förlängning.
Har du ett intresse för bilar och vill arbeta som däckskiftare? Just nu söker vi dig som gillar att arbeta fysiskt. Jobbet innebär att du kommer få skifta däck på ett noggrant och ansvarsfullt sätt, tvätta samt lagra däcken på kundens däckhotell. Om du har erfarenhet av t.ex. montering/balansering av däck så kan även detta ingå i dina uppgifter.
Detta är ett roligt och givande arbete där man utvecklas mycket som person!Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Du jobbar i lag tillsammans med kollegor och dina främsta arbetsuppgifter kommer vara att skifta, kontrollera, tvätta, ställa undan och smörja däck.
Vid arbete på verkstad krävs ett väldigt stort fokus på säkerhet för dig själv, kollegor och kunder.
Om dig:
Vill arbeta fysiskt i ett högt tempo under en begränsad tidsperiod
Flexibel
Samarbetsvillig
Noggrann/ordningsam
Gott kundbemötande
Talar svenska flytande, då det används i mötet med kunder.
Manuellt B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av däckskifte
Jobbat som däckskiftare/däckmontör
Övrig information:
Omfattning: Heltid, tidsbegränsad anställning
Arbetstid: Mån-fre 7.00-16.00 (Övertid förekommer)
Placering: Skarpnäck
Lön: Konkurrenskraftig lön!
Start: Mitten av marsOm företaget
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://www.simplexbemanning.se/
128 30 SKARPNÄCK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
9720619