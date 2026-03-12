Däcksäsong extra hjulskiftare
2026-03-12
Till våren står vi inför en ny däcksäsong då våra kunder byter från vinter till sommarhjul. Därför förstärker vi vårt team på Bilia Toyota i Haninge med extrapersonal inom hanteringen av däck.
Varför välja Bilia
Bilia är inte bara en arbetsplats, det är en möjlighet för dig att forma din framtid. Vi är en inkluderande organisation som inte bara värdesätter dina kompetenser utan ger dig plats att växa genom spännande utbildningar, stöttning, samarbete och bra utvecklingsmöjligheter. Här blir du en nyckelspelare i att skapa hållbara och innovativa lösningar.
Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I din roll hanterar du hämtning och lämning av hjul i däckhotellet samt inlagring och utcheckning i hotellet. Din ambition är att skapa goda resultat och ge kunden bästa möjliga service. I din roll kan även en viss del lättare administrativt arbeta förekomma. Självklart är du med och skapar en kreativ, trivsam laganda och en väl fungerande arbetsplats för dig och ditt team.
Vad vi önskar av dig
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av lagerarbete, dock inget krav. För denna tjänst krävs det att du har B-körkort. Vidare tror vi att du är en effektiv person med ett noggrant sinne och en känsla för kundservice. Tynga lyft förekommer i denna tjänst.
Övrigt
Tjänsten är en visstidsanställning under däcksäsongen på Bilia Toyota i Haninge. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
