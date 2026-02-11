Däckpartner söker däckmontör i Norrköping
2026-02-11
Är du redo för en central position där ditt arbete verkligen gör skillnad?
Bli en del av vårt mindre team hos Däckpartner/Däckcenter i Norrköping och njut av utmärkta möjligheter att påverka och växa med företaget.
Dina Arbetsuppgifter
Som däckmontör hos oss kommer du att:
Ta emot kunder och deras fordon för däckbyte, montering och balansering
Sköta tvätt och förvaring av däck
Bidra till kundmottagningen och assistera med administrativa uppgifter
Hjulinställningar
Din Profil
Vi ser att du:
Har några års erfarenhet som däckmontör
Är självgående, tar initiativ och ansvar
Har hög servicekänsla och är noggrann
Är van vid kundkontakter
Innehar B-körkort och är flytande i svenska, både i tal och skrift
Däckcenter är en av de äldsta däckverkstäderna i Norrköping startade 1971, vi tillhör en däckkedja som heter Däckpartner. Det är en fristående kedja där varje verkstad äger en del av Däckpartner. Däckpartner är bland de största däckkedjorna i Sverige med ca 170 verkstäder.
Vi på Däckcenter är ett litet sammansvetsat team på 5 personer som bryr oss om varandra.
Vi tycker det är väldigt viktigt att alla trivs och mår bra och vi brinner för att ge kunderna den bästa kundupplevelsen från det att kunden bokar tid, anländer, väntar i butiken, och till sist lämnar verkstaden.
Vi jobbar med alla däck från skottkärran upp till husbil. Vi säljer däck, fälgar, biltillbehör och vi har även en liten butik där vi har försäljning av kioskprodukter.
Personligheten är viktig
För oss är rätt person för jobbet lika viktig som teknisk skicklighet. Vi värdesätter ditt engagemang för fordonsindustrin och ditt personliga driv, även om lång erfarenhet inom branschen är meriterande.
Övrig info
Tillträde är omgående.
Våra öppettider är måndag till fredag 07.00-18.00 och lördagar 09.00-13.00.
Vi tillämpar årsarbetstid vilket innebär att du jobbar mer när det är mycket att göra och mindre när det är lugnare perioder.
Kontaktuppgifter
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Karlsson 011-131310 eller maila din ansökan till Fredrik@dackcenter.nu
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: Fredrik@dackcenter.nu
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559143-1191)
Finspångsvägen 65
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9736466