Däckmontörer till 4car Umeå
2026-03-11
Vårsäsongen är på ingång, vi söker däckmontörer till 4car i Umeå!
Dina arbetsuppgifter
Våren är på ingång och vi närmar oss tiden då det är dags att skifta däcken på bilen. I och med detta söker vi nu däckmontörer till 4car för start inom kort.
Dina arbetsuppgifter som däckmontör kommer framförallt bestå av att tillsammans med dina kollegor ta emot kunder och deras personbilar för att skifta från vinter- till sommardäck. Även tvättning och inlagring av däck kan komma att vara en del av dina arbetssysslor. Arbetet utförs i en ny och modern däckverkstad med bra hjälpmedel och rutinerade kollegor.
Detta är en tjänst för dig som dig som vill ha ett tillfälligt säsongsjobb, är villig att hugga i där det behövs, gillar lagarbete och tycker om mötet med kunden.
För att passa i rollen har du lätt för att samarbeta med andra människor och trivs med att arbeta fysiskt. Vidare är du en person som värderar service högt, då rollen innebär att du har kontakt med kunder. Eftersom att arbetet är intensivt under säsong ser vi att du är en person som trivs att arbeta i ett stundtals högt tempo. Du behärskar svenska väl i både tal och skrift samt innehar B-körkort. Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av däckmontering.Placeringsort: Ersboda, UmeåOmfattning: Heltid från slutet av mars till slutet av aprilArbetstid: Dagtid, måndag - fredag
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos 4car. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Björn Edberg på bjorn.edberg@onepartnergroup.se
Går du vidare i processen är kommande steg intervju och referenstagning. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
