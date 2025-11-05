Däckmontörer
2025-11-05
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Vi söker däckmontörer till Östergötland
Är du praktiskt lagd, gillar att arbeta i ett högt tempo och trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik? Då kan du vara den vi letar efter!Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Som däckmontör kommer du främst att arbeta med:
Montering och balansering av däck och hjul
Skifte av säsongsdäck
Kontroll av däckens skick och säkerhet
Lagerhantering och ordning i verkstaden
Vi söker dig som:
Är noggrann, effektiv och ansvarstagande
Har god fysik och inte räds ett fysiskt arbete
Är serviceinriktad och gillar att samarbeta
Har B-körkort
Tidigare erfarenhet är ett plus, men rätt inställning och vilja att lära är viktigast!
Vi erbjuder:
Ett varierande och praktiskt arbete i ett sammansvetsat team
Ett roligt och fartfyllt arbetsklimat, särskilt under däckskiftesäsongSå ansöker du
Skicka in din ansökan och CV så snart som möjligt, urval sker löpande.
Om Flexibel PP
Sedan 2007 har vi på Flexibel Personalpartner varit en pålitlig partner för både rekrytering och bemanning. Vi är kända för vår flexibilitet och förmåga att anpassa oss efter våra kunders behov. Vår styrka ligger i de långvariga relationer vi byggt upp genom åren, och vi är stolta över att fortsatt samarbeta med många av våra första kunder. Nu söker vi fler engagerade medarbetare som vill vara med och representera oss på fältet, samtidigt som de bidrar till våra kunders framgångar. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556754-3110), http://www.flexibelpp.com Arbetsplats
Flexibel Personalpartner AB
9589619