Däckmontör, säsongsjobb
Marieberg däckservice / Montörsjobb / Örebro
Nu söker vi efter en däckmontör inför kommande däckrush. Arbetet består i huvudsak av hjulskiften , montering & balansering av däck och fälg, lagerhantering i däckhotellet.
Vi söker dig som tycker om att arbeta i ett högt tempo och trivs med att vara en del i ett team som jobbar tillsammans. Tidigare erfarenheter är meriterande men inget krav. Körkort B-behörighet är ett krav då vi kör in kund bilar i verkstaden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Via mobil numret 0723117237
E-post: info@mariebergdack.se Arbetsgivare Marieberg däckservice
Lindtorpsvägen 8 (visa karta
)
702 37 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort.
