Däckmontör / Däckbytare
Wikan Personal AB / Montörsjobb / Ronneby Visa alla montörsjobb i Ronneby
2025-09-05
Vi söker däckmontörer till en av våra kunder i Ronneby.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med däckbyte på personbilar
Tvätta hjul
Lägga på och av däck
Laga punkteringar
För oss är de självklart att du ser ordning och reda som en vana
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vara i god kondition
Tunga och monotona lyft förekommer
Kunna hantera stress då du arbetar i högsäsong
Måste vara social och trevlig
Meriterande är om du har erfarenhet av däckskifte samt b-körkort. Krav är att du fyllt 18 år och har mycket goda kunskaper i svenska.
Välkommen med din ansökan redan idag då vi gör löpande urval.
Information och kontakt
Tjänsten är placerad i Ronneby.
Detta är en säsongsanställning.
Arbetet är heltid, kl 7-16 mån-fre, men kan bli förskjuten arbetstid i enstaka fall.
Vi tar endast emot din ansökan via vår hemsida. Sök snarast då tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningstiden dock senast 20/9.
Ring gärna vid frågor, Emma Moding, 0455 61 27 03 eller Kjelle Rutzell, 0455 61 27 01.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personal är ett auktoriserat och etablerat bemannings- och rekryteringsföretag. Med lokal förankring vill vi hjälpa företag och organisationer med kompetent och välmotiverad personal. Wikan har kontor på 15 orter i Sverige, omsätter ca 450 Msek och har omkring 1000 anställda. Läs mer på www.wikan.se
