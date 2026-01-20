Däckmontör
Nu är det dags igen att hålla vägarna säkra och bilisterna bötesfria!
Vi söker nu däckmontörer för säsongsarbete under våren. Här har du en ypperlig chans att komma in i branschen och utöka ditt nätverk. Du arbetar i team med ett gäng härliga kollegor och dina timmar på gymmet kommer till fördel.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer innebära att hjälpa kunderna med krängning och däckbyte från vinterdäck till sommardäck.
Det kommer även innebära att köra ut bilar från verkstaden samt hämta och lämna däck på lagret.
Vi söker dig som
Gillar Du att jobba i högt tempo?
Då har vi möjlighet att erbjuda Dig ett tidsbestämt jobb!
Tjänsten är hos en auktoriserad däckverkstad med moderna lokaler och verktyg.
Vi söker dig som tidigare har jobbat med däckskifte/däckmontering eller har ett privat intresse för bilar.
För att lyckas i rollen är du: stark, har god fysik och inga problem med axlar och rygg! Du är även arbetsvillig, stresstålig och gillar att arbeta fysiskt.
Det är viktigt att du är självgående och har ett trevligt bemötande gentemot kunder och kollegor!
Det är ett krav att du har B-körkort.
Vår rekryteringsprocess
Är du redo för att ta dig an en utmaning tillsammans med oss? Tveka inte att söka, vi tillämpar snabb tillsättning av tjänsten, sök jobbet redan idag!
Information om företaget
Däckverkstad i Arvika som erbjuder tjänster inom däck och fälgar!
Bli en del av IndustriSupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter - allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång - för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Läs mer om oss på www.industrisupport.com
