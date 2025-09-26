Däckmontör
2025-09-26
Vill du arbeta som däckmontör i Karlshamn?????
Nu söker vi dig som vill ha ett fartfyllt och praktiskt jobb där du får arbeta med kroppen, vara en del av ett härligt team och bidra till att bilar rullar säkert på vägarna!Publiceringsdatum2025-09-26Om tjänsten
Som däckmontör kommer du bland annat att:
• Byta och montera däck på personbilar
• Tvätta och förbereda hjul
• Laga punkteringar
• Hålla ordning och reda i verkstaden - något vi värdesätter högt
Vi söker dig som
Vi söker dig som gillar att jobba fysiskt och har en god grundkondition - tunga och repetitiva lyft förekommer. Du behöver kunna hantera stress under högsäsong och samtidigt vara social, trevlig och noggrann.
Datorvana är ett plus.
Erfarenhet av däckskifte är meriterande, minst verkstadsvana ett krav.
Krav: du är minst 18 år, har B-körkort och mycket goda kunskaper i svenska
Vi erbjuder
Säsongsanställning med chans till vidare anställning för rätt person
Heltidsarbete måndag-fredag kl. 07-16 (ibland förskjutna tider)
Start i slutet av september - men tjänsterna kan tillsättas snabbt, så sök redan idag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10919". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico HR Partner AB Kontakt
Ida Hansson +46 44 300 09 13 Jobbnummer
9527774