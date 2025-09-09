Däckmontör
2025-09-09
Vi söker nu 1-2 st personer som är intresserade av att lära sig och arbeta extra som däckskiftare.
Övermo Däck ingår i Sveriges största däckkedja Däckteam. Vi arbetar med alla typer av fordonsdäck, allt från tunga lastbilar och arbetsmaskiner till personbilar och skottkärror. Vi erbjuder även däckförvaring mellan säsongerna vilket inte bara är bekvämt för kunden utan också ett säkert sätt att låta professionella bedöma däckens skick. Vi växer för varje år som går och vi ser en ljus framtid som en specialiserad och komplett däckverkstad.Om tjänsten
En däckskiftare som byter däck på våra kunders bilar får genomgå ett antal olika utbildningar samt lära sig hur vi arbetar. Vi använder oss av digitala bokningsscheman vilket bidrar till att en dag i verkstaden är noga planerad utifrån både tid och arbetsinsats.
Arbetsuppgifterna går främst ut på att hjälpa till att skifta kundernas däck. Till sin hjälp har man lyftanordningar och handhållna verktyg. Arbetet är stundtals relativt rörligt och fysiskt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Telefon 0247-13230
E-post: info@overmodack.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Övermo Millavägen 23
793 35 LEKSAND
