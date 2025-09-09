Däckmontör

Övermo Däck AB / Montörsjobb / Leksand
2025-09-09


Vi söker nu 1-2 st personer som är intresserade av att lära sig och arbeta extra som däckskiftare.

Publiceringsdatum
2025-09-09

Om företaget
Övermo Däck ingår i Sveriges största däckkedja Däckteam. Vi arbetar med alla typer av fordonsdäck, allt från tunga lastbilar och arbetsmaskiner till personbilar och skottkärror. Vi erbjuder även däckförvaring mellan säsongerna vilket inte bara är bekvämt för kunden utan också ett säkert sätt att låta professionella bedöma däckens skick. Vi växer för varje år som går och vi ser en ljus framtid som en specialiserad och komplett däckverkstad.

Om tjänsten
En däckskiftare som byter däck på våra kunders bilar får genomgå ett antal olika utbildningar samt lära sig hur vi arbetar. Vi använder oss av digitala bokningsscheman vilket bidrar till att en dag i verkstaden är noga planerad utifrån både tid och arbetsinsats.
Arbetsuppgifterna går främst ut på att hjälpa till att skifta kundernas däck. Till sin hjälp har man lyftanordningar och handhållna verktyg. Arbetet är stundtals relativt rörligt och fysiskt

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Telefon 0247-13230
E-post: info@overmodack.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Övermo Däck AB (org.nr 559428-3474)
Övermo Millavägen 23 (visa karta)
793 35  LEKSAND

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9500678

