Däck/Hjul skiftare

Däckpolarna i Kalix AB / Montörsjobb / Kalix
2026-03-11


Just nu söker vi extra personal till kommande högsäsong.
Vi erbjuder
• Ett företag med hög trivsel
• Trevliga kollegor och kunder

Vi söker just dig som har hög arbetsmoral och kan sätta kunden i fokus, du ska även kunna prestera i hög stress.
I arbetsuppgifter ingår att byta/skifta hjul på personbilar från vårat däckhotell.
Arbetsmoment att utför är t.ex. fylla hjul med rätt lufttryck, hantera varsamt hjullås på fordonet, hantera rutiner för lagring och tvätta kundernas hjuluppsättningar på anläggningen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: lediga.jobb@dackpolarna.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Däckpolarna i Kalix AB (org.nr 556560-7602)
Industrigatan 1 (visa karta)
952 31  KALIX

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Däckpolarna I Kalix AB

Kontakt
Platschef
Christoffer Bergström
christoffer@dackpolarna.se
092315790

Jobbnummer
9789414

