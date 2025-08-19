Däck/Hjul skiftare
Däckpolarna i Kalix AB / Montörsjobb / Kalix Visa alla montörsjobb i Kalix
2025-08-19
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Däckpolarna i Kalix AB i Kalix
Just nu söker vi extra personal till kommande högsäsong.
Vi erbjuder
• Ett företag med hög trivsel
• Trevliga kollegor och kunder
Vi söker just dig som har hög arbetsmoral och kan sätta kunden i fokus, du ska även kunna prestera i hög stress.
I arbetsuppgifter ingår att byta/skifta hjul på personbilar från vårat däckhotell.
Arbetsmoment att utför är t.ex. fylla hjul med rätt lufttryck, hantera varsamt hjullås på fordonet, hantera rutiner för lagring och tvätta kundernas hjuluppsättningar på anläggningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: lediga.jobb@dackpolarna.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Däckpolarna i Kalix AB
(org.nr 556560-7602)
Industrigatan 1 (visa karta
)
952 31 KALIX Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Däckpolarna I Kalix AB Kontakt
Platschef
Christoffer Bergström christoffer@dackpolarna.se 092315790 Jobbnummer
9464094