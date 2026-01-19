Cykelmekaniker maj-oktober

Lagg & Hoj AB / Maskinreparatörsjobb / Östersund
2026-01-19


Hos oss kommer du att serva alla typer av cyklar men framför allt nyare kvalitetscyklar och el-cyklar. Arbetsuppgifterna kommer att bestå av felsökning, ställa diagnoser, reparationer, service och garantiåtgärder. Du kommer även att jobba med försäljning och administration vilket ställer krav på viss vana av kassahantering.
Vi är ett litet företag så du måste kunna ta emot kunder och tycka det är roligt att göra dem nöjda!
Vi söker mekaniker som är:

• Serviceminded
• Har ett högt engagemang
• Målmedveten
• God arbetsmoral
• Kvalitétstänk
• Stark lagspelare
• Ordningsam
• Har en passion för cykling


Vad som krävs:
Vana att jobba med kunder i butik på något sätt
• Kan uttrycka dig flytande i tal och skrift på svenska och engelska.
Datorvana

Övrig information:
Start: 1 maj eller efter överenskommelse
Omfattning: Säsong 6 månader med möjlighet till förlängning
Arbetstid: Dagtid samt rullande schema med helger.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: froson@sportson.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lagg & Hoj AB (org.nr 559113-4605)
Hornsgatan 19 (visa karta)
832 42  FRÖSÖN

Arbetsplats
Sportson Frösön

Jobbnummer
9691884

