Cykelmekaniker maj-oktober
2026-01-19
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Hos oss kommer du att serva alla typer av cyklar men framför allt nyare kvalitetscyklar och el-cyklar. Arbetsuppgifterna kommer att bestå av felsökning, ställa diagnoser, reparationer, service och garantiåtgärder. Du kommer även att jobba med försäljning och administration vilket ställer krav på viss vana av kassahantering.
Vi är ett litet företag så du måste kunna ta emot kunder och tycka det är roligt att göra dem nöjda!
Vi söker mekaniker som är:
• Serviceminded
• Har ett högt engagemang
• Målmedveten
• God arbetsmoral
• Kvalitétstänk
• Stark lagspelare
• Ordningsam
• Har en passion för cykling
Vad som krävs:
Vana att jobba med kunder i butik på något sätt
• Kan uttrycka dig flytande i tal och skrift på svenska och engelska.
Datorvana
Övrig information:
Start: 1 maj eller efter överenskommelse
Omfattning: Säsong 6 månader med möjlighet till förlängning
Arbetstid: Dagtid samt rullande schema med helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: froson@sportson.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lagg & Hoj AB
(org.nr 559113-4605)
Hornsgatan 19
)
832 42 FRÖSÖN Arbetsplats
Sportson Frösön Jobbnummer
9691884