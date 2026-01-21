Cykelkunnig Orderadministratör
2026-01-21
Tjänsten Cykelkunnig Orderadministratör till Tyresö
Om jobbet:
Vi söker nu dig som vill vara med och ta vår kundupplevelse till nästa nivå. Som orderadministratör hos oss är du en mycket viktig kugge för att vi tillsammans når verksamhetens mål kring kundnöjdhet och försäljning. Du älskar att jobba mot resultat och har såklart ett brinnande intresse för att bemöta våra kunder på bästa sätt, och att de ska få sina varor i utsatt tid. Du är bra på att prioritera och organisera samtidigt som du har lätt för att samarbeta och hitta nya strategier för att utveckla strukturen kring ditt arbetsområde. Du har väl utvecklad simultanförmåga, ser och agerar på avvikelser, och har alltid kundens bästa i fokus. Du är en pålitlig och förtroendeingivande person som kan dra projekt i hamn, både individuellt och i team. Du kommunicerar tydligt och effektivt med kunder och kollegor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Inleverera varor, varuplock, fraktbokning och orderhantering
• Hålla kontroll på varuflöden och säkerställa att kunder och verkstadspersonal får de produkter de har beställt
• Vara behjälplig i kassan och för kundtjänsten i olika hög grad beroende på administrationens belastning för dagen
• Hålla löpande dialog via mail och telefon med kunder och leverantörer vid avvikelser
• Strukturera och kontrollera den dagliga driften
Om dig:
För att lyckas i denna roll är du en effektiv och strukturerad person med hög servicekänsla. Du är noggrann och van att arbeta strukturerat och effektivt med eget ansvar. Du uttrycker dig väl i tal och skrift. Du har ett personligt intresse för moderna cyklar och en grundläggande kunskap om dessa, uppskattar mötet med kund fysiskt, eller via telefon/e-post.
Du har:
• Meriterande med erfarenhet av en liknande roll inom orderhantering och kundtjänst.
• Grundläggande kunskaper inom cyklar, tillbehör och delar.
• God förmåga att arbeta enskilt eller i ett team.
• Förmåga att vara lösningsorienterad och ta ägandeskap i dina projekt.
• Samarbetsvillig, lyhörd och kommunikativ.
• Grundläggande kunskaper i system som excel och dyl.God datorvana.
• Du kan uttrycka dig tydligt i tal och skrift (svenska och engelska).
• Sinne för ordning och reda.
• Förmågan att se till att kunden blir nöjd.
• Du är en effektiv person som klarar av ett stundtals högt tempo.
Publiceringsdatum2026-01-21
Om detta låter som något för dig, så skicka ett mail till sandra@tcmcykel.se
och berätta om vem du är. Ansökningar behandlas löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Tidbegränsad anställning Feb/Mars-Nov 2026.
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
