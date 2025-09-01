Cykelbud
Latif, Imran / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2025-09-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Latif, Imran i Stockholm
Omfattning: Heltid
Anställningsfor: Tillsvidareanställning
Jobbet:
Leverera paket med cykel i Stockholm stad. Hålla tid och leverera inom tidsbegränsning. Samt bemöta både kunder och leverantörer på ett vänligt sätt.
Du ska va bekväm med att köra moped genom stads-omgivning där det är viktigt att köra försiktigt då det ofta är mycket trafik.
Viktigt att du kan navigera dig genom trånga vägar och stressiga situtioner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: il348854@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Latif, Imran
Hjulstavägen 90 Lgh 1004 (visa karta
)
163 76 SPÅNGA Arbetsplats
Latif Imran Jobbnummer
9486458