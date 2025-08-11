Cybersäkerhetsingenjör
Vi söker nu cybersäkerhetsingenjörer där det kommer att arbetas med säkerheten i informationssystem inom farkoster. Det kommer att arbetas nära IT-arkitekter och systemingenjörsteam för att säkerställa att informationen ombord på farkosten är skyddad från obehörig åtkomst, manipulation, förstörelse etc. Produkterna består av många system, både egenutvecklade och inköpta, som integreras i en komplex distribuerad miljö.
• Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Identifiering, analys och verifiering av säkerhetskrav för informationssystem
• Stöd till IT-arkitekter och systemingenjörer i produktutvecklingsprocessen
• Granskning och analys av tekniska säkerhetslösningar
• Informationssäkerhetsanalyser, exempelvis sårbarhetsanalyser och riskhantering
• Skapa säkerhetsdokumentation, t.ex. beskrivningar, instruktioner och policys
God kommunikativ förmåga för att kunna samarbeta med många olika intressenter i en organisation med tvärfunktionella miljö. Du har kunskap om hur man omvandlar krav och analyser till tekniska lösningar.
• Universitetsexamen eller motsvarande erfarenhet inom IT, teknik, mjukvara eller liknande områden
• Kunskap och erfarenhet inom cyber-, informations- eller IT-säkerhet
• Utmärkta språkkunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Meriterande:
• Kunskap och erfarenhet av arbete med informationssäkerhetsstandarder och processer
• Erfarenhet av arbete inom produktutveckling
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
