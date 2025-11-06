Customer Success Manager med erfarenhet av logistik

Sway Sourcing Sweden AB / Säljarjobb / Göteborg
2025-11-06


Vi söker en engagerad och lösningsorienterad Customer Success Manager till ett konsultuppdrag hos ett snabbt växande techbolag inom transport och logistik. Här får du vara med och forma framtidens digitala logistiklösningar och bidra till ett mer hållbart transportsystem.
I rollen får du en central position i kundresan från onboarding till långsiktigt partnerskap. Du blir kundens främsta kontaktperson och ser till att de får ut maximalt värde av plattformen. Du vägleder nya kunder genom implementeringen, säkerställer en smidig start och bygger därefter starka och långsiktiga relationer
Du kommer arbeta nära flera delar av organisationen, från produkt och sälj till drift och ledning, och bidra med värdefulla insikter som formar framtida tjänster och funktioner. Här trivs du som gillar att ta ansvar, bygga relationer och lösa problem innan de uppstår.
Omfattning Heltid, konsultuppdrag
Plats Lundby, Göteborg
Uppdragsperiod 17 november 2025 - 12 april 2026
Din profil
Minst 5 års erfarenhet av Customer Success eller kundnära roller
Erfarenhet av logistikbranschen
Flytande i svenska och engelska
Bakgrund inom SaaS eller teknik är meriternade

Du blir en del av ett innovativt företag som kombinerar teknik, hållbarhet och samarbete för att förändra en hel bransch. Här får du utrymme att påverka, växa och bidra till något som verkligen gör skillnad
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517)

Arbetsplats
Sway Sourcing

Kontakt
Jenny Halilovic
jenny@swaysourcing.com

Jobbnummer
9592405

