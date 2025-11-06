Customer Success Manager
Vi söker en Customer Success Manager till vår kund.
Bli en del av vår kunds innovativa team och var med och forma framtidens transport- och logistikbransch!
Kunden är ett spin-off-bolag från Volvo Group som erbjuder digitala lösningar för transportindustrin. De lanserar en nästa generations öppen plattform för logistikmarknaden, utformad för att förändra branschen genom att motverka ineffektivitet och främja hållbara transportlösningar.
Målet är att göra all transport hållbar genom kraften i delad data och tillitsfullt samarbete - och på så sätt spela en viktig roll i omställningen mot transporter med nettonollutsläpp. När deras kunder växer, växer kunden med dem - och nu söker de en Customer Success Manager som kan säkerställa deras framgång längs hela vägen.
Rollen
Det här är mer än en roll som bara handlar om att stödja befintliga kunder.
Du kommer att vara djupt involverad i implementeringen av nya kunder, och vägleda dem från onboarding till full användning av plattformen. Du arbetar nära användarna för att säkerställa att de snabbt och smidigt kommer igång - och får fullt förtroende för lösningen.
När kunderna väl är igång kommer du att spela en nyckelroll i att bygga och upprätthålla starka, långsiktiga relationer genom att leverera förstklassig kundsupport. Genom kundens hjälpcenter blir du den person kunderna vänder sig till för råd, insikter och stöd. Genom att förstå deras behov och mål hjälper du dem att få verkligt värde ur plattformen, samtidigt som du identifierar möjligheter till utökad användning, förnyelse och fördjupat samarbete.
Du kommer också att ha en aktiv roll i att identifiera och kontakta nya kundprospekt, i nära samarbete med säljteamet för att stödja outreach-initiativ och bidra till att utöka kundbasen. Dina insikter om kundernas behov och marknadens efterfrågan blir värdefulla i hur kunden kommunicerar sitt erbjudande och engagerar nya kunder.
Samarbete och utveckling
Det här är inte bara en kundnära roll.
På kunden arbetar man tvärfunktionellt, och dina erfarenheter ute på fältet blir avgörande för att forma deras framtida tjänster och produkter. Du samarbetar med kollegor inom produktutveckling, försäljning, drift och ledning för att bidra med kundinsikter som påverkar nya funktioner, kundresor och tjänsteerbjudanden.
Ibland kommer du även att bidra till interna initiativ - till exempel genom att förbättra processer, stödja lanseringen av nya tjänster eller ta hand om administrativa uppgifter som får verksamheten att flyta smidigt.
Vem är du?
Vi tror att detta är en roll för dig som är proaktiv, strukturerad och relationsfokuserad.
Du tycker om att bygga relationer, hantera komplexa situationer och lösa problem innan de växer sig stora. Du är lika bekväm med att kartlägga en kundresa som att vara hands-on vid en plattformsimplementering.
Du har troligen några års erfarenhet från SaaS- eller techmiljö, gärna inom logistik, supply chain eller andra operativt komplexa områden.
Du talar och skriver flytande svenska och engelska, är baserad i eller nära Göteborg, och du ser fram emot att bli en del av ett snabbväxande bolag där flexibilitet, samarbete och ansvar är en självklar del av vardagen.
Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi.
