Customer Service Support Operator
OnePartnerGroup Syd AB / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2025-12-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Syd AB i Malmö
, Trelleborg
, Landskrona
, Eslöv
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där du får kombinera service, administration och koordinering? Som Customer Service Support Operator blir du en central del av teamet och bidrar till att säkerställa att våra kunder får snabb och professionell service.Publiceringsdatum2025-12-29Om företaget
Vår kund är en av de ledande aktörerna inom företagsfinansiering i Norden och erbjuder finansieringslösningar som leasing, hyra och lån i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Ett auktoriserat kreditmarknadsbolag under tillsyn av Finansinspektionen, vilket ställer höga krav på styrning, kontroll och rapportering. Totalt har bolaget cirka 240 medarbetare anställda i Norden.Om tjänsten
I rollen som Customer Service Support Operator får du en central funktion i teamet där du arbetar med att koordinera, planera och säkerställa en effektiv hantering av serviceuppdrag. Du ansvarar för resursstyrning av tekniker och ser till att rätt kompetens finns tillgänglig vid rätt tidpunkt. En viktig del av arbetet är att planera serviceinsatser, hantera servicekontrakt och beställa ad hoc-uppdrag utifrån kundernas behov. Du följer upp kontrakt, prioriterar inkommande serviceärenden och säkerställer att varje uppdrag hanteras professionellt och avslutas korrekt i systemen. Rollen innefattar även löpande administrativt arbete som bidrar till att skapa struktur och hög kvalitet i kundupplevelsen.
Arbetet sker i nära samarbete med kollegor och tekniker i ett team bestående av 13 medarbetare, placerade i Jönköping och Malmö. Du blir en viktig del av en verksamhet som värdesätter samarbete, ansvarstagande och en positiv attityd i ett högt tempo.Profil
För att trivas i denna roll ser vi att du har en kandidatexamen inom exempelvis ekonomi, marknadsföring, service eller ett annat relevant område.
Du är en person som är lyhörd och kundfokuserad, och du arbetar effektivt även när tempot är högt. Din nyfikenhet och vilja att utvecklas gör att du enkelt anpassar dig till förändringar och snabbt tar till dig ny information. Du är en lagspelare som uppskattar att arbeta i nära samarbete med andra, samtidigt som du har förmågan att ta initiativ och driva arbetet framåt på egen hand. Att anta nya utmaningar ser du som en möjlighet snarare än ett hinder. För att lyckas i rollen behöver du vara kommunikativ och känna dig trygg i att uttrycka dig både muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Som person är du professionell, engagerad och serviceinriktad och du bidrar till en arbetsmiljö där kollegor trivs, utvecklas och har roligt tillsammans.Kravprofil för detta jobb
Kandidatexamen inom ekonomi, marknadsföring, service eller liknande område
Lyhörd, kundfokuserad och effektiv i högt tempo
Nyfiken, förändringsbenägen och villig att utvecklas
Lagspelare som även kan ta egna initiativ
Kommunikativ och trygg i både svenska och engelska, muntligt och skriftligt
Om OnePartnerGroup
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din egen konsultchef som stöttar dig i att både trivas och lyckas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer - för inget är viktigare än att du känner dig trygg i din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning, och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Syd AB
(org.nr 559117-8107), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Jacob Edström jacob.edstrom@onepartnergroup.se Jobbnummer
9665533