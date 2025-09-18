Customer Service Coordinator till kund
Som Customer Service Coordinator får du en nyckelroll i att hjälpa kunder att hitta optimala lösningar för återvinning och hantering av sitt avfall. Är du redo att bli en del av vår kunds resa mot en mer hållbar värld? Välkommen med ansökan idag!
OM TJÄNSTEN
Vår kund inom återvinningsbranchen söker nu en ny kollega till sitt Customer Service-team. Här kommer du arbeta med frågor inom material, avfall och återvinning där du får utmana din problemlösningsförmåga. Du kommer ha daglig kundkontakt och ges möjlighet att bygga långsiktiga och starka kundrelationer.
Hos vår kund blir du en del av ett engagerat team med 15 kollegor där samarbete står i fokus. Tillsammans skapar ni en inspirerande och utvecklande arbetsplats. Här uppmuntras ni att vara delaktiga, dela era åsikter och bidra med nya idéer för att förbättra arbetsmetoder och skapa en ännu bättre arbetsmiljö. Ni når era mål genom en kultur som präglas av öppenhet, samarbete och ömsesidigt förtroende.
Du erbjuds
• Möjligheten att växa personligen i en utvecklande roll med stöd i teamets trygga gemenskap
Dina arbetsuppgifter
• Daglig kontakt med kunder via telefon och e-post
• Göra inbokningar av avfallsleveranser och transporter
• Upprätta kontrakt och deklarationer
• Fastställa avfallets egenskaper, risker och faror
• Samarbeta med övriga funktioner såsom sälj, planering och produktionsverksamheten
VI SÖKER DIG SOM
• Har en naturvetenskaplig utbildning med inriktning mot kemi, miljö eller hållbarhet - eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Har erfarenhet av administration och är van vid att använda affärssystem
• Har fallenhet för service och drivs av att arbeta med "kunden i fokus"
• Har arbetat inom avfalls- och återvinningsbranschen och/eller logistik, gärna med erfarenhet av farligt avfall och ADR
• Talar och skriver svenska och engelska obehindrat, då båda språken är centrala i rollen
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
