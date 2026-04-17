Customer Center & Logistics Manager
Nord-Lock Group är världsledande inom lösningar för säkra skruvförband. Med innovativa produkter och bred expertis har Nord-Lock Group bidragit med tillförlitliga och effektiva lösningar åt kunder inom alla större industrier sedan 1982. I portföljen ingår Nord-Lock killåsningsbrickor, Expander ledaxlar, Superbolt mekaniska spännelement, Boltight hydraliska sträckverktyg och Energy Boltings säkra fästelement. Med kontor i över 30 länder och en export på över 90 procent av tillverkningen erbjuder vi lokal kompetens och arbetar nära kunderna för applikationer där säkerhet är av största vikt. Vårt uppdrag är att skydda människoliv och kundernas investeringar. Nord-Lock Group ägs av Investment AB Latour och har över 800 anställda. Vår produktionsenhet i Jämtland är belägen i Halabacken i Mattmar, mellan Östersund och Åre. Här arbetar ca 200 medarbetare i olika roller och funktioner. Förutom produktion finns här även produktutveckling, inköp, logistik och kundsupport. Nord-Lock producerar lokalt men agerar globalt!
Vill du jobba där fjällen aldrig är långt borta? Hos Nord-Lock, mellan Åre och Östersund, får du det bästa av två världar - spännande arbete och naturupplevelser runt hörnet. Vi söker nu en engagerad ledare med kundfokus och utvecklingsdriv som vill växa tillsammans med oss!
Om jobbet
Som Customer Center & Logistics Manager ingår du i Supply Chain-organisationen, där även inköp och planering ingår. Du har ett övergripande ansvar för två områden: Customer Center och Logistik.
Customer Center består av sju medarbetare inom internal sales & support, inside sales och product specialists. Teamet är fabrikens primära kontakt med våra säljbolag världen över och ansvarar för att leverera förstklassig kundsupport, effektiv problemlösning och teknisk expertis. Att bygga och upprätthålla förtroendefulla relationer är en nyckelfaktor i arbetet.
Logistikavdelningen omfattar fyra medarbetare, varav en teamledare. Avdelningen ansvarar för hela logistikkedjan - från mottagning av material till packning och leverans av färdiga produkter. Logistikteamet hanterar även det svenska distributionscentret som är placerat i fabriken. Arbetet präglas av höga krav på struktur, noggrannhet och leveransprecision.
Dina huvuduppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Leda, coacha och utveckla medarbetare inom Customer Center och Logistik
Säkerställa hög kundnöjdhet och en professionell kundupplevelse
Följa upp och analysera KPI:er, där leveransprecision är särskilt viktig
Leda, utveckla och följa upp processer, mål och arbetssätt inom verksamheten
Driva kontinuerligt förbättringsarbete med fokus på kvalitet, effektivitet och samarbete
Säkerställa en god och trygg arbetsmiljö
Samarbeta nära med Sälj, Supply Chain, IT, Operations, Compliance och andra interna funktioner
Tillsammans med Supply Chain Manager bidra till och utveckla strategier för framtidens Supply Chain
Vi söker dig som är en strukturerad, kommunikativ och relationsorienterad ledare med ett tydligt kundfokus.
Vi ser att du har:
Erfarenhet från en ledande roll
En god förståelse för kundservice och kundflöden
Förmåga att leda i förändring och skapa delaktighet
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, i tal och skrift
Ett tydligt fokus på säkerhet, kvalitet och kontinuerlig förbättring
Vi erbjuder dig
Nord-Lock är ett företag med positiv utveckling, vi jobbar i moderna lokaler där säkerhet och arbetsmiljö står högt på priolistan. Via vårt kollektivavtal får du del av försäkringar, arbetstidsförkortning mm. Vi har även friskvårdsbidrag och anordnar trevliga personalaktiviteter med jämna mellanrum.
Vi strävar efter mångfald - vi är övertygade om att olikheter främjar kreativitet, trivsel och goda resultat. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med en bredd av kompetenser vilket ger goda möjligheter till kompetensutveckling i ditt dagliga arbete.
Vi är stolta över att skapa en arbetsmiljö där idéer uppmuntras, där du får ta ansvar och där vi tillsammans bygger något som gör skillnad!
Ansökan För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Sara Håkansson, Supply Chain Manager, på sara.hakansson@nord-lock.com
Skicka in din ansökan senast 2026-04-26.
Varmt välkommen med din ansökan!
