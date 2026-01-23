Customer Center Coordinator NCC
2026-01-23
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Är du en flexibel teamspelare som söker en arbetsplats med god sammanhållning? Vill du ha ett arbete där fokus är på högklassig service i kombination med administrativa uppgifter? Har du tidigare arbetat med kundservice? Då har vi rätt tjänst för dig!
Vi på Randstad söker Customer Center Coordinator till vår kund NCC. I rollen som Customer Center Coordinator blir du första linjesupport för kunden gällande in- och utvägning av fordon samt vägning vid behov. Det här innebär att du arbetar med kundservice där du tar emot samtal från våg och vid behov ger den support som behövs. Du kommer i rollen att ha en rad olika tillhörande administrativa uppgifter som till exempel daglig statistik, rapportering och viss uppföljning. Viss orderhantering kommer att ingå i rollen och även mottagningskontroll. Du ska även vara beredd att hjälpa till och stötta andra funktioner inom servicecentret vid behov. Vi ser gärna att du har erfarenhet från kundservice i exempelvis en shared serviceenhet eller typ av annan kundservice. Du kan även ha tidigare erfarenhet av ett serviceyrke där du jobbat med kundkontakter såsom försäljning eller liknande.
Som person söker vi dig som är ansvarstagande, har ett öga för detaljer och är noggrann i ditt arbete. I och med att rollen har både inslag av att jobba med statistik såväl som kundkontakt så är du en person som trivs med att byta mellan olika fokus och att kunna fokusera på detaljer såväl som att möta kunder på bästa sätt. Stundtals kan tempot vara lite högre i en support och därför är det bra att du trivs med sådana arbetsuppgifter. Du har datorvana och är van vid att arbeta i flera affärssystem samtidigt. Du är en flexibel teamspelare som tycker om att hjälpa till, är prestigelös i ditt sätt och tycker om att jobba med service. Hos oss får du möjlighet att jobba med service i ett team med bra sammanhållning och fokus på leverans med hög kvalitet.
Uppdraget som anställd konsult via Randstad är på heltid. Arbetet är förlagt i olika pass måndag-fredag dagtid med start tidigast 05.30 och slutar senast 18:15. Start för uppdraget kommer att vara i mars eller enligt överenskommelse. Urval sker löpande, vilket innebär att uppdraget kan tillsättas innan ansökningstiden löper ut. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ansvarsområden
Ta emot inkommande samtal från kunder
Väga ankommande och utgående fordon
Administration av statistik och rapporteringKvalifikationer
Genomförd gymnasieutbildning
Tidigare erfarenhet av kundservice eller andra serviceyrken där du jobbat med kundkontakt så som försäljning eller liknande
God datorvanaOm företaget
NCC Industry AB
På NCC blir du en del i en organisation med goda värderingar, hög miljömedvetenhet och en stark vilja att lyckas tillsammans
Varje dag tar våra medarbetare beslut som förbättrar människors vardag, både idag och i morgon. Här arbetar du i en stark gemenskap tillsammans med engagerade och professionella kollegor som drivs av att lära sig nytt, nå uppsatta mål, dela erfarenheter och göra verklig skillnad tillsammans. Vi utmanar oss själva för att driva utvecklingen och skapar hållbara lösningar som för samhället framåt med ny kunskap.
Som ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag utvecklar vi kommersiella fastigheter, bygger skolor, sjukhus, bostäder, vägar, broar och annan infrastruktur som formar vårt sätt att leva, arbeta och resa i samhället. Genom vår industriverksamhet erbjuder vi produkter och tjänster med inriktning på stenmaterial och asfalt produktion, beläggningsuppdrag. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
NCC Industry AB Kontakt
Amanda Aasa amanda.aasa@randstad.se +46703116981 Jobbnummer
9701802