Cubsec söker utbildade Skyddsvakter till Malmö
2025-08-12
Cubsec AB söker dig som vill arbeta på ett företag i stark medvind. Vi erbjuder en välmående och platt organisation där samtliga medarbetare är med och påverkar -allt för att inspirera till ett roligt arbete med stark gemenskap. Som vår medarbetare får du möjlighet att utvecklas i ett nytänkande företag, där vi skapar förtroende, trygghet och värde för våra kunder.
Vi söker nu ett gäng engagerade och utbildade skyddsvakter till ett spännande nytt uppdrag i Syd. Tjänsterna kommer innebära att man är vapenbärande och mer info kring uppdraget kommer att ges under processen. Som Skyddsvakt är din nyckelroll att säkerställa trygghet och säkerhet. Du är bekväm med tempoväxling och kan hantera stress när det krävs.
Vem är du? Du vill jobba med ett meningsfullt och ansvarsfullt arbete där du gör skillnad. Du har ett stort intresse för säkerhet och är lugn och trygg även i de mest pressade situationer. Du besitter en god kommunikationsförmåga och har lätt för att samarbeta. Vi pratar ofta om ett "inre lugn" där du ensam eller med kollegor löser de dagliga uppgifterna.
Tjänsterna vi har att erbjuda är både heltid, deltid och behov (dag och natt).
Vi söker dig:
• Som har en stark ansvarskänsla då arbetet handlar om att skydda både människor, egendom och information. Att vara pålitlig och ta sitt ansvar på allvar är grundläggande för att lyckas i rollen.
• Kan hantera information med integritet och diskretion då sekretess är viktigt.
• Är noggrann och uppmärksam då arbetet innebär att kunna se detaljer och snabbt reagera på avvikelser eller misstänkta händelser.
• Har en god kommunikationsförmåga för att kunna kommunicera på ett professionellt sätt, både muntligt och skriftligt. Detta då rapportering, instruktioner och samarbete inkluderas i arbetet.
• Som är lugn och trygg i dig själv, vissa situationer kräver ett lugn för att kunna fatta viktiga och rationella beslut.
Grundläggande krav:
• Utbildad Skyddsvakt
• Ostraffad och rent brottsregister
• Inga betalningsanmärkningar
• Mycket goda kunskaper i svenska
• Goda kunskaper i engelska
• Då tjänsten innefattar placering i säkerhetsklass, ställs krav på dig kring laglydnad och ordnade förhållanden för en framtida anställning
Meriterande:
• Väktarutbildning
• Utbildning för expanderbar batong
• Erfarenhet av arbete som Skyddsvakt
• Handhavandeutbildning av skjutvapen (HAS)
Vi erbjuder:
• Ett omväxlande och ansvarsfullt arbete där du gör skillnad.
• Möjligheten att utveckla dina färdigheter inom säkerhet och riskhantering.
• Både heltid och deltidstjänster samt behov.
Låter detta som ett jobb för dig? Ansök redan nu då urval sker löpande! Ersättning
