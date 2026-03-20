Creative Producer / Content Creator (YouTube & Sociala medier)
2026-03-20
Creative Producer / Content Lead (film & redigering)
Brame Bygg i samarbete med Jens Byggmark
Om rollen
Vi söker en person som vill vara med och bygga något från grunden.
Tillsammans med Brame Bygg och Jens Byggmark kommer du arbeta med flera parallella innehållssatsningar:
Vägen mot drömhuset - dokumentation av husbyggen och renoveringar
Vägen mot skilsmässan - etablerad YouTube-serie
Brutalt ärlige byggaren - varumärkesbyggande innehåll
Arbetet är dokumentärt och sker nära verkligheten - både i byggprojekt och i personliga berättelser.
Om rollen i praktiken
Det här är en bred roll där du är med och bygger upp innehåll och struktur från grunden.
Du arbetar med hela processen - från idé till publicerat material.
I praktiken innebär det att du:
kommer på idéer och utvecklar innehåll
filmar i verkliga situationer (byggprojekt, möten, vardag)
klipper material för YouTube, Instagram och TikTok
planerar inspelningar och håller ihop tidsplaner
pratar med människor som medverkar i innehållet
bidrar i dialog med samarbetspartners och sponsorer
ser till att innehållet håller en tydlig riktning över tid
Rollen innebär mycket eget ansvar - men också stor frihet att påverka hur arbetet görs.
Om hur vi arbetar med innehåll
Utöver våra egna projekt finns en ambition att arbeta med fler bygg- och renoveringsprojekt tillsammans med personer och profiler.
Det kan till exempel innebära att:
följa en privatperson eller profil i ett bygg- eller renoveringsprojekt
koppla in relevanta samarbeten (t.ex. kök, fönster, material)
skapa innehåll kring projektet i form av YouTube-serier
Målet är att bygga innehåll där projekt, berättelse och samarbeten hänger ihop på ett naturligt sätt.
Om dig
Vi söker dig som:
Är kreativ och kommer med egna idéer
Är en doer - du får saker att hända, inte bara planerar
Inte är rädd för att prata med människor och ta plats
Är lösningsorienterad när saker inte går som planerat
Kan prioritera när flera saker händer samtidigt
Har driv och vill bygga något över tid
Vi lägger större vikt vid person än teknisk perfektion.
Det är viktigare att du:
fångar rätt situation
tänker i berättelser
vågar agera
• än att allt är perfekt filmat.
Erfarenhet och kunskap
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av att filma och redigera video
Förståelse för hur YouTube fungerar
Det är meriterande om du:
har arbetat med YouTube tidigare
har drivit en egen kanal eller varit del av en serie
Det är viktigare att du:
förstår hur man bygger en kanal över tid
tänker i avsnitt och tittarbeteende
• än att du gör tekniskt avancerade produktioner.
Om driv och ambition
Vi tror att du som söker tycker det är spännande att bygga något över tid.
Målet är att utveckla en YouTube-kanal inom bygg och renovering med ambitionen att bli en av de större i Sverige.
Du behöver ikke ha gjort det tidigare - men du ska vilja vara med och bygga något från grunden och se det växa.
Heltid
Placering: Stockholm (arbete sker delvis ute på projekt)
Start: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Ansökan sker genom att du svarar på ett antal frågor.
Skicka ett meddelande så får du vidare instruktioner.
Vi söker en person, inte ett produktionsbolag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: andreas@brame.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brame Bygg AB
(org.nr 559125-1904)
Lilla Björknäsvägen 17 A (visa karta
)
132 48 SALTSJÖ-BOO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9811624