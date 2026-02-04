Country Manager
2026-02-04
Är du en strategisk och driven ledare med ett starkt nätverk inom bygg- och fastighetsbranschen? Vill du ta ett finskt design- och kvalitetsvarumärke till nästa nivå på den svenska marknaden? Vieser söker nu en Country Manager som ska leda vår expansion i Sverige och Norge.
Som Country Manager får du en nyckelroll i Viesers tillväxtresa. Du kommer att leda ett mindre men dedikerat team, driva försäljningen mot nya höjder och etablera Vieser som det självklara valet för moderna golvbrunnslösningar i Sverige och Norge. Med en spännande produktlansering runt hörnet är detta en unik möjlighet att göra ett verkligt avtryck i en bransch på frammarsch.
I rollen som Country Manager får du det övergripande ansvaret för försäljning och ledning av teamet i Sverige och Norge (initialt 3-4 personer). Rollen innebär i nuläget att du arbetar operativt med eget säljansvar cirka 75% av tiden och har fokus på att bygga relationer med stora bostadsutvecklare. Du rapporterar till Head of Sales i Vieser OY.
Du ansvarar för att:
Leda och utveckla säljteamet i Sverige och Norge.
Driva försäljning och affärsutveckling mot uppsatta mål.
Öppna nya kundkontakter och målsegment för att öka företagets marknadsandel i Skandinavien.
Utveckla och förvalta nyckelkundrelationer
Driva kommersiella samarbeten
Samla in marknadsinsikter och bidra till affärsplanering
Delta i marknadsaktiviteter, mässor, kundevent och produktpresentationer.
Delta i produktutvecklingsprojekt och bidra med lokal marknadskunskap om konkurrenter, marknadssituation och produktbehov.
Vi söker dig som är en fokuserad och resultatinriktad ledare med starkt säljdriv och erfarenhet av komplex lösningsförsäljning inom bygg- och/eller fastighetsindustrin. Du har ett etablerat nätverk inom relevanta segment och trivs med att bygga relationer på olika nivåer - från installatörer till beslutsfattare hos bostadsutvecklare. Du är van att resa och har flexibilitet i arbetstider.
Du har:
Dokumenterat goda resultat inom B2B-försäljning och säljledning.
Gedigen erfarenhet av komplex försäljning inom bygg och/eller fastighetssektorn.
Förmåga att påverka både interna och externa intressenter i en internationell miljö med ett tillväxtorienterat synsätt.
Starkt befintligt nätverk inom bygg- eller bostadsutvecklingssektorn.
Strategisk förmåga och potential att nu eller på sikt ingå i ledningsgruppen.
Mycket goda kommunikativa och analytiska färdigheter.
Proaktiv och lösningsorienterad med förmåga att öppna nya dörrar.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Erfarenhet från VVS-marknaden är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder dig en möjlighet att bygga upp en betydande affärsverksamhet i Sverige och Norge samtidigt som du själv utvecklas långsiktigt, med chans att på sikt ta en ännu större ledande roll. Vi tror du kommer känna stolthet över våra innovativa produkter och trivas med en varierad arbetsdag med mycket kundkontakt, resor och utvecklingsmöjligheter.
Vår kultur präglas av en entreprenöriell anda där vi vågar utmana och tänka nytt. Vi är ett sammansvetsat team som stöttar varandra för att nå gemensamma mål. Hos oss får du frihet under ansvar och stora möjligheter att påverka både din egen och företagets utveckling.
Är du redo att bli en del av Vieser och leda vår expansion i Sverige och Norge? Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande. Vid frågor är du välkommen att kontakta Made for Sales rekryteringskonsult Julia Gäreskog på nedan nummer.
Vieser är ett finländskt familjeföretag som tillverkar och marknadsför golvbrunnar. Företaget grundades 1973 i Kauhajoki i Österbotten av Erkki Jyllilä, som hade en vision om en produkt som skulle lösa ett vanligt praktiskt problem: Att få ut vattnet ur badrummet på ett säkert sätt och till en lägre kostnad med en produkt som erbjuder högre kvalitet och enklare installation än golvbrunnar i gjutjärn. Företaget började utveckla en på den tiden, sällsynt plast- och formteknik och lanserade unika och funktionellt banbrytande VVS-produkter. Produktionen inleddes i Kauhajoki och Vieser tillverkar fortfarande alla sina produkter i Finland.
Vieser, med en omsättning på 80 MSEK, är en del av familjeföretaget Paree Group - en dynamisk och tillväxtorienterad internationell koncern. Paree Group omsätter 1,2 miljarder SEK och har ca 450 anställda. Läs mer om Vieser på https://www.vieser.fi/sv
och om Paree Group på https://www.paree.com/en Ersättning
