Copywriter
Vi söker efter en passionerade skribent som älskar mat och dryck!
Taysta arrangerar mat- och dryckesprovningar på bland annat restauranger, hotell och företagslokaler runt om i landet. På hemsidan Taysta.se hittar du spännande artiklar om mat och dryck.
Som skribent på Taysta bär du ansvar för redigering av mat- och dryckesexperters texter, skriva nya artiklar, redigering av bilder samt sätta samman fulländade artiklar. En del av arbetet är även att skriva produkttexter och texter för sociala media och övriga marknadsföringsaktiviteter.
Som person är du en glädjespridare som sätter kunden i fokus och som gillar att ta eget initiativ. Du har även erfarenhet nog för att ta ansvar för hela kedjan av att skapa intressanta artiklar. Flexibilitet och anpassningsbarhet en stor dygd.
Vi söker dig som är redo att vara med och utveckla spännande texter. I gengäld erbjuder vi dig stora utvecklingsmöjligheter i en innovativ miljö. I ett växande företag erbjuds en lärorik vardag med stimulerande möjligheter till personliga framsteg och lärdom kring ämnet dryck. Vi kommer garanterat att utmana dig!

Dina arbetsuppgifter
• Artiklar för Taysta Magazine
• Copywriting, inkl produkttexter och SM.
• Marknadsföring Utbildningsbakgrund
• Journalistutbildning
Arbetslivserfarenhet
• 2-4 års erfarenhet
Meriterande
• Utbildning inom mat och dryck
• Erfarenhet av restaurangarbete
Om Taysta
Taysta är mötesplatsen för gastronomiälskare. Vår vision är att samla branschen på ett och samma ställe; kockar, krögare, bryggare och dryckesexperter, och tillsammans skapa nya och unika mat- och dryckesupplevelser. Taysta är ett innovationsinitiativ av restaurangbranschen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: arbete@taysta.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Taysta AB
(org.nr 559013-5736)
Vaksalagatan 6 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
