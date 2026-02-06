Copy of Servicesäljare
2026-02-06
Forma framtidens mobilitet med Hedin Automotive Som en av Europas ledande aktörer inom mobilitetsbranschen brukar vi säga att vi har något för alla. Men det finns egentligen bara en sak som är viktig: vi har något för dig.
Nu får du möjligheten att bli en del av vårt team i rollen som Servicesäljare på vår anläggning i Alingsås. Med vår bredd, erfarenhet och marknadsledande position erbjuder vi dig något mer. Mer utmaningar. Mer ansvar. Mer trygghet. Mer samarbete. Mer utveckling. Mer möjligheter. Mer glädje. Mer för dig, helt enkelt.
Arbetsuppgifter Som Servicesäljare kommer du planera, leda och fördela det dagliga arbetet för verkstaden, samt följa upp att utfört arbete håller tidsramar och kvalitet - från bokning av arbete, förberedelser och mottagning av kund och fordon. I rollen ingår att optimera verkstadens drift och produktivitet. Arbetsuppgifterna innefattar att ta emot verkstadens kunder både via kundbesök och telefon och upprättar kostnadsförslag för beställda reparationer och servicearbeten.
Bidra till en kreativ och positiv arbetsmiljö som präglas av ömsesidig respekt och hjälpsamhet mellan kollegor.
Följa upp så att effektivitet, lönsamhet och kvalitet uppnås i alla led, från första kontakt med kund till slutlig leverans.
Förklara olika val av åtgärder och presentera olika alternativ utifrån kundens behov.
Nyckelkompetenser/förmågor:
Gymnasieutbildning eller motsvarande yrkesutbildning
Ett par års erfarenhet inom service och försäljnings inriktade arbetsuppgifter, där du visat prov på god social förmåga och leverans gentemot kund
God dator- och telefonvana
B-körkort
God känsla för service och har inställningen att hitta de bästa lösningarna för dina kunder
Mål- och resultatinriktad och har ett högt driv
Varför jobba med oss? Som arbetsgivare är vi bra på att tillvara ta på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja - vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldralön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Läs mer på vår hemsida www.hedinautomotive.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedin Automotive Göteborg AB
https://careers.hedinautomotive.se
441 39 ALINGSÅS
