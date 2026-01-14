Controller till Volvo Cars i Olofström
Academic Work Sweden AB / Controllerjobb / Olofström Visa alla controllerjobb i Olofström
2026-01-14
, Bromölla
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Olofström
, Bromölla
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med ekonomi i ett internationellt bolag? Då kan vi ha tjänsten för dig! Vi söker just nu en controller till Volvo Cars i Olofström. Urval sker löpande, så passa på att söka tjänsten redan idag!
OM TJÄNSTEN
Som Controller på Volvo Car Body Components (VCBC) förväntas du vara en naturlig del av funktionens ledningsgrupp och vägleda dem i rätt riktning gällande beslut som har finansiell påverkan. Framtida mål sätts genom ett nära samarbete med funktionerna kring målsättningar, prognoser och affärsplaner. Du kommer att arbeta nära den funktion du stöttar, samtidigt som du utmanar den, vilket är en viktig del i att göra ett bra arbete och uppnå önskat resultat.
Detta är ett konsultuppdrag på 6 månader där du arbetar på plats från kontoret i Olofström.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innebära:
• Analysera och utvärdera resultat mot uppsatta mål.
• Bidra med kommentarer vid resultatgenomgångar med den centrala ekonomifunktionen.
• Föreslå åtgärder för att nå mål på både kort och lång sikt.
• Arbeta med prognoser gällande volymförändringar, effektiviseringar eller större verksamhetsförändringar som kan påverka kundens resultat.
• Säkerställa att kunder följer finansiella regler och riktlinjer.
• Säkerställa att funktionerna arbetar med sina effektiviseringar samt sammanställa resultaten av detta arbete.
VI SÖKER DIG SOM
• Har mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Detta då språket används i det dagliga arbetet.
• Har mycket goda kunskaper i Excel.
• Kandidatexamen inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet i en liknande roll.
• Tidigare har arbetat som controller.
Utöver detta har du även en god förmåga att samarbeta och etablera långsiktiga relationer baserade på tillit, respekt och förtroende. Din sociala förmåga gör att du kan skapa värdefulla nätverk och få en helhetssyn på verksamheten. Du tar initiativ, arbetar strukturerat och uttrycker dina åsikter tydligt och professionellt. Din analytiska förmåga, i kombination med din flexibilitet, gör att du snabbt kan anpassa dig till förändringar och trivas med varierande arbetsuppgifter.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av SAP R3
• Tidigare arbetat inom VCBC med frågor kopplade till ekonomi och teknik.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Varmt välkommen att läsa mer om Volvo Cars här. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116700". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9682748