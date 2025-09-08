Controller till verksamhetsområde Test & Evaluering
Försvarets Materielverk / Controllerjobb / Linköping Visa alla controllerjobb i Linköping
2025-09-08
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Materielverk i Linköping
, Karlsborg
, Skövde
, Arboga
, Västerås
eller i hela Sverige
Nu söker vi en controller med en stark drivkraft för att pedagogiskt vägleda i ekonomiska frågor. Vill du vara en strategisk brygga inom ekonomiområdet mellan teknikutveckling och ledning? Då kan du vara den vi letar efter.Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Som controller till vår verksamhet Test och evaluering (T&E) blir du en viktig partner till ledning och projektledare med ansvar för att sammanhålla ekonomisk styrning och uppföljning för provplatsens verksmahet. Det innebär arbete med budgetering, prognoser, nyckeltal, återrapportering och analyser.
Vidare innebär rollen att utifrån givna ramar arbeta med att ta fram beslutsunderlag och handleda kollegor i ekonomiska metoder och ERP-system. Arbetet omfattar såväl utredningar som investeringsberäkningar och viss redovisning. Det gör tjänsten varierad och utvecklande.
Tjänsten är placerad i Linköping på T&E Luft ledningsstöd. Du arbetar i nära samarbete med våra ekonomer. Som controller har du en funktionsledande roll inom ekonomifunktionen.
Om dig
Vi söker dig som har en högskoleutbildning i ekonomi, statistik eller annan för området relevant inriktning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig.
Du har aktuell och relevant erfarenhet av arbete med ekonomisk planering, prognoser och uppföljning samt god vana av budgetering och ekonomiska analyser. Vidare har du erfarenhet av att vägleda i ekonomiska frågor på ett pedagogiskt sätt. För att lyckas i rollen har du erfarenhet av Excel, Microsoft Office-paketet, ekonomi- och affärssystem. Du har goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift, samt innehar B-körkort.
Tjänsten ställer krav på kunskap om finansiella styrmodeller och de lagar och regler som styr ekonomiområdet. Har du erfarenhet av redovisning, arbetsledning, statliga budgetprocessen, LOU eller ekonomisk uppföljning av projekt är det meriterande.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som har lätt för att samarbeta och som trivs med att analysera och lösa komplexa frågor. Du är noggrann och kvalitetsmedveten, tar egna initiativ och har en god pedagogisk insikt som gör att du kan anpassa ditt sätt att förmedla budskap beroende på mottagare.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du är en del av utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Test och Evaluering (T&E) är FMV:s testverksamhet. Vi arbetar med verifiering och validering för att FMV ska kunna leverera rätt materiel till ett starkare försvar. T&E Luft verkar inom flygarenan. Vi arbetar med verifiering och validering av flygrelaterade produkter, främst på militära plattformar såsom Gripen och helikoptrar. Målet med vår verksamhet är att stödja övriga FMV med fackspecifik kompetens samt leda verksamhet inom verifiering och validering.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-09-30.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Johan Källsand, OFR/S Åsa Guldstrand, OFR/O Jonas Andersson och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Jessica Thomsen via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Lovisa Karlsson på lovisa.karlsson@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
#LI-Onsite
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9496115